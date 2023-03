Zonta van den Goorbergh moest zaterdagmiddag aan de bak in Q1. Hij voelde zich na ziekte eerder in de week niet helemaal fit, maar heeft zich aardig hersteld. In de drie trainingen kwam Van den Goorbergh niet verder dan 1.43.183, maar in de kwalificatie wist hij zich beetje bij beetje te verbeteren. De snelste tijd die hij produceerde was 1.43.084. Dat was goed voor de tweede plek en plaatsing voor Q2. De andere rijders die zich ook plaatsten waren lijstaanvoerder Tony Arbolino, Jeremy Alcoba én voormalig MotoGP-rijder Darryn Binder.

In die sessie trof Van den Goorbergh landgenoot Bo Bendsneyder, de Rotterdammer had zich eerder op de dag dankzij een 1.42.567 wel direct geplaatst voor Q2. Terwijl de Rotterdammer zich in de schaduw van titelfavoriet Pedro Acosta direct vooraan posteerde, moest Van den Goorbergh opkrabbelen uit het grind. De coureur uit Breda kon zichzelf na het harde werk in Q1 niet belonen door een val in de eerste bocht. Zijn eerste vliegende ronde leverde 1.44.941 op en dat bleef staan. Van den Goorbergh start zondag als achttiende. Zijn teamgenoot Barry Baltus deed het al niet veel beter. De Waalse rijder was onderweg naar een snellere tijd, maar crashte ook. Hij vond zijn Waterloo in bocht 14 en start zondag als vijftiende.

Bo Bendsneyder kende een heel aardig begin, maar verbeterde zich niet verder dan de 1.42.948 die hij aan het begin van de sessie realiseerde. Hij was daarmee enkele tienden langzamer dan de tijd die hij eerder op de dag in VT3 wist te rijden. Het was goed voor de tiende plek. Filip Salac veroverde pole-position voor de Moto2-race, hij wordt zondag op de eerste startrij vergezeld door Aron Canet en Acosta.

De Moto2 Grand Prix van Portugal gaat zondagmiddag om 13.15 uur van start.

Uitslag: Kwalificatie Moto2 Grand Prix van Portugal