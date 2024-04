Bendsneyder tiende in Moto2-kwalificatie Austin, Canet pakt pole

De vrije trainingen van de Moto2 in de Verenigde Staten leverden enkele verrassingen op. Zo moesten grote namen als Celestino Vietti en Somkiat Chantra zich tijdens de kwalificatie al in Q1 op het asfalt melden. Dat gold eveneens voor Zonta van den Goorbergh, die na de drie oefensessies niet bij de beste veertien rijders zat. Bo Bendsneyder slaagde daar met de hakken over de sloot wél in, waardoor hij in het eerste segment van de kwalificatie rustig kon toekijken hoe er gestreden werd om de laatste vier plekjes in Q2.

Het eerste kwalificatiesegment verliep voor Van den Goorbergh niet zoals hij had gehoopt. De Nederlander van RW Racing GP meldde zich al vroeg op het asfalt en had kortstondig de snelste tijd achter zijn naam staan, maar in de loop van de sessie zakte hij steeds iets verder weg. Uiteindelijk moest hij het doen met P10, waardoor er zondag een 24ste startpositie resteert voor de Brabander. De man van de sessie was uiteindelijk Vietti, die 2.07.797 noteerde en bijna een halve seconde sneller was dan Jaume Masiá. Ook Albert Arenas en Diogo Moreira dwongen plaatsing voor Q2 af, waardoor Chantra met slechts 0.009 seconde verschil werd uitgeschakeld.

Bendsneyder solide, Canet in extremis naar pole

Met een compleet achttienkoppig deelnemersveld ging vervolgens de strijd om pole-position van start. Vietti, de snelste man in Q1, raakte al vroeg in de problemen door een crash, al kon hij zijn weg daarna wel vervolgen. Dat voorbeeld werd halverwege de sessie gevolgd door Tony Arbolino, die op dat moment juist op weg was naar een goede ronde. Aron Canet had toen al de snelste tijd neergezet met 2.08.013. Daarmee verdrong de Spanjaard, die in Portugal zijn eerste Moto2-zege boekte, Barry Baltus van de eerste positie. De Belg van RW Racing GP keerde als nummer twee terug in de pits voor een snelle bandenwissel. Bendsneyder keerde als nummer negen terug in pitlane, waar hij eveneens banden wisselde met het oog op de slotfase.

In de laatste minuten van Q2 was Sergio Garcia de eerste die onder de tijd van Canet dook, waarna Fermín Aldeguer naar 2.07.740 snelde. De Speed Up-rijder zag na het vallen van de vlag echter dat Canet naar 2.07.631 versnelde om zo de pole-position veilig te stellen op Circuit of the Americas. Aldeguer volgde op een tiende op de tweede plek, met weer een tiende erachter Garcia op P3. Arenas klokte de vierde tijd in de spannende kwalificatie, voor thuisrijder Joe Roberts en zijn American Racing-teamgenoot Marcos Ramirez. Dennis Foggia pakte de zevende startpositie, terwijl Alonso Lopez, Manuel Gonzalez en Bendsneyder de top-tien completeerden. De Nederlander klom nog even naar de vierde stek, maar zakte in de laatste minuten weer wat terug.

De Moto2 Grand Prix van de Verenigde Staten begint zondag om 19.15 uur Nederlandse tijd.

Uitslag kwalificatie MotoGP Grand Prix van de Verenigde Staten