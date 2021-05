Na een persoonlijke beste vijfde plaats in de Grand Prix van Frankrijk, toog het SAG Racing-team deze week naar Barcelona voor een tweedaagse test. Daar reden niet alleen de WK-coureurs van het team, ook de beide rijders die voor SAG uitkomen in het Europese Moto2-kampioenschap stonden daar aan de start. In die zin was het een unicum voor de formatie.

“De test is heel positief geweest”, begon Bendsneyder. “Het is altijd goed om na een raceweekend snel weer op de motor te stappen, zeker omdat Le Mans goed was. We hebben allerlei verschillende zaken geprobeerd en daar hadden we twee dagen voor. Zelfs al wisten we dat sommige dingen op dit circuit niet zouden werken, is het goed dat we het geprobeerd hebben met het oog op het verzamelen van data. Het was goed om al die informatie te verzamelen.

Voor Bendsneyder lag de focus niet alleen maar op het verzamelen van data voor andere races dit seizoen. De tweede dag werd gebruikt ter voorbereiding op de Catalaanse GP, begin volgende maand op hetzelfde circuit. “De eerste dag was bedoeld om allerlei dingen te proberen, het gevoel was niet heel bijzonder. Maar dat is wel logisch als je allerlei zaken probeert. Tijdens de tweede dag lag de focus op de afstelling voor de race, die we hier over twee weken hebben. Dat ging veel beter. De rondetijden waren aardig, maar het tempo op de harde band was helemaal bemoedigend. Uiteindelijk hebben we een aantal positieve dingen gevonden waarmee ik meer dan twintig ronden snel kan zijn.”

Eerst staat het vizier gericht op Mugello, waar volgende week de Grand Prix van Italië gehouden wordt.