Bendsneyder kent teamgenoot voor 2023: Lorenzo Dalla Porta

Lorenzo Dalla Porta heeft een tweejarig contract getekend en wordt de opvolger van Gabriel Rodrigo. De Argentijn viel begin dit seizoen uit met een blessure en heeft inmiddels besloten een punt te zetten achter zijn loopbaan. Bo Bendsneyder was daardoor de enige constante bij SAG Racing, het team zette verschillende coureurs in om het zitje van Rodrigo te vullen. Met ingang van 2023 is die plek dus voorbehouden aan Dalla Porta, de Moto3-kampioen van 2019.

“We kregen na het bericht dat Rodrigo stopt enorm veel aanvragen van rijders die graag bij ons zouden komen rijden”, aldus Eduardo Perales. “We hebben een zorgvuldige afweging gemaakt en zijn uitgekomen bij Lorenzo Dalla Porta. Lorenzo heeft al wat ervaring in de Moto2-klasse en heeft een Moto3-titel gewonnen. Het is een rijder met ervaring en potentie, blessures hebben hem de afgelopen jaren niet geholpen om echt vooraan mee te doen. We denken dat we met hem een goede coureur voor de toekomst hebben.”

Dalla Porta pakte zijn vijf Grand Prix-zeges in de Moto3-klasse en heeft zich de afgelopen jaren geleidelijk verbeterd in Moto2. Hij verzamelde dit seizoen tot nu toe veertien punten. Hij staat daarmee 22ste in het kampioenschap.

Bendsneyder was al zeker van een langer verblijf bij SAG Racing, liet hij eerder dit seizoen weten.