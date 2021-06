Bendsneyder sterk in Barcelona: "Weer een stap in leerproces"

Bendsneyder kende een uitstekend weekend in Barcelona, waar dit weekend de zevende ronde van het Moto2-kampioenschap verreden werd. Hij stond na de drie trainingen op de vijfde plaats algemeen en evenaarde met de derde plaats zijn beste resultaat in de kwalificatie. In de race bleef Bendsneyder vervolgens lange tijd in de buurt van Remy Gardner en Raul Fernandez, dit seizoen bij uitstek de sterkste mannen in de klasse. “We hebben een heel goed weekend gehad in Barcelona”, aldus Bendsneyder, die een agressieve start maakte en zelfs even de tweede plaats van Fernandez overnam. “De kwalificatie was super en de focus op het racetempo was belangrijk. Dat heeft zich uitbetaald, ook al was het niet genoeg voor een podium. Ik maakte vandaag een goede start. Ik heb tien of twaalf ronden op de derde plaats gereden.”

Toen de bandenslijtage in de tweede helft van de race een grotere rol speelde, had Bendsneyder niet voldoende snelheid over om het podium te halen. Hij zag nog enkele coureurs voorbij komen en moest genoegen nemen met de zesde plaats. “De tweede helft was heel zwaar, ik zat totaal op de limiet en kon niet veel meer geven. Uiteindelijk viel ik nog een beetje terug, maar dat is onderdeel van het leerproces. Het is nieuw voor mij om in deze klasse vooraan te rijden, maar het geeft een heerlijk gevoel en we hebben weer een stap gemaakt. Het team heeft goed werk verzet, de motor was fantastisch en iedereen is ontzettend gemotiveerd. Deze mensen helpen mij om het beste uit mezelf te halen en dat voelt ontzettend goed. Ik ga hier even van genieten en dan gaat de focus weer op de volgende race.”

Bendsneyder staat na zeven wedstrijden op de elfde plaats in het wereldkampioenschap. Zijn teamgenoot Thomas Lüthi scoorde zondag voor de tweede keer dit seizoen een WK-punt. Hij werd vijftiende. SAG zette in Barcelona met Piotr Biesiekirskie ook nog een wildcard in. De Poolse coureur, die bij RW Racing ook al samen met Bendsneyder reed, eindigde op de 25ste plaats in de Catalaanse GP.