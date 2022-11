Bendsneyder sluit Moto2-seizoen af met mooie puntenfinish

Vanaf de twintigste positie begon Bo Bendsneyder aan de finale van het Moto2-seizoen 2022. Na een goede start kwam hij in de tweede bocht in aanraking met een andere rijder, waardoor de Nederlander terugviel tot de laatste plaatsen. Met het mes tussen de tanden begon hij aan een opmars, die hem uiteindelijk een keurige elfde plaats opleverde. Daarmee bracht hij zijn puntentotaal voor het seizoen 2022 op 87 en finishte Bendsneyder het jaar als dertiende in het kampioenschap.

“We hebben het seizoen afgesloten met wat punten”, blikt Bendsneyder terug. “De stap voorwaarts was goed. De start van de race was prima, maar ik verloor wat posities in de eerste bocht. Ik herstelde me in de tweede bocht, maar daar kwam ik in aanraking met een andere rijder. Daardoor verloor ik veel posities. Ik bleef kalm en heb tot het einde gepusht. Uiteindelijk kwamen we als elfde over de meet.”

Met deze inhaalrace komt er een einde aan zijn seizoen. Volgend jaar racet de Nederlander opnieuw voor het SAG Moto2-team: “Ik wil het gehele team bedanken voor het geweldige werk dat zij dit seizoen verzet hebben. We hebben dit seizoen veel geleerd en deze lessen zullen ons voor volgend jaar enorm helpen. Ik ga in het voorseizoen hard werken om me voor te bereiden. Tot volgend jaar!”