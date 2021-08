Bendsneyder puntloos na de vakantie: “Moeilijk weekend”

Bendsneyder miste dit weekend op de Red Bull Ring het goede gevoel met de machine, dat hij in de voorgaande races wel had. Na een moeizame kwalificatie viel de rijder in de race al snel terug en kon hij het tempo niet vinden om plekken goed te maken. Door crashes van enkele rijders voor hem, werd Bendsneyder uiteindelijk 23ste op ruim 38 seconden van racewinnaar Marco Bezzecchi.

“Het was een moeilijk weekend”, kon Bendsneyder kort zijn. “We hebben veel geprobeerd en zijn blijven werken, maar het betaalde zich niet uit. Gelukkig hebben we komend weekend nog een kans op ditzelfde circuit en kunnen we blijven werken aan een oplossing. Dat geldt voor het team, maar ook voor mijzelf. We kunnen van deze race leren om uiteindelijk sterker te worden, dat is het doel voor komend weekend.”

Ook zijn teamgenoot Tom Lüthi eindigde buiten de punten, al maakte de Zwitser wel een aardige indruk. Komend weekend rijdt SAG Racing met drie coureurs. De Japanner Taiga Hada komt met een wildcard in actie in de Grand Prix van Oostenrijk.

