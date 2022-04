Bendsneyder ondanks pech twaalfde, Van den Goorbergh maakt stappen

Bo Bendsneyder stond na drie trainingen op de zeventiende plek in de gecombineerde stand van de trainingen. Hij moest zich daarom ook in Q1 melden voor de kwalificatie. In die sessie was hij overigens een stap beter dan de concurrentie. Met een 2.09.791 was hij de snelste van het stel en mocht hij over naar het tweede deel van de kwalificatie. Ook WK-leider Celestino Vietti ging via Q1 door naar het tweede deel.

In dat tweede deel had Bendsneyder in de eerste tien minuten pech met verschillende gele vlaggen. In het reglement is opgenomen dat een rondje gereden door een zone met een gele vlag automatisch geschrapt wordt. Augusto Fernandez, Ai Ogura, Tony Arbolino én Aron Canet gingen onderuit waardoor Bendsneyder geen enkel geldig rondje had in de eerste twaalf minuten. Pas in zijn zesde en laatste ronde klokte de Rotterdammer 2.10.020. Dat was een paar tienden langzamer dan zijn tijd gereden in Q1, maar alsnog goed voor de twaalfde plek.

Van den Goorbergh achtste in Q1

Zonta van den Goorbergh kwam zaterdag tekort om mee te kunnen naar Q2, maar zette ten opzichte van de trainingen een gigantische stap. In de drie vrije trainingen kwam Van den Goorbergh tot 2.12.665, maar zijn eerste ronde in de kwalificatie leverde een verbetering van ruim anderhalve seconde op. Met 2.11.066 stond de coureur uit Breda even op een kansrijke plek, maar de meer ervaren rijders konden zich daarna nog flink verbeteren.

Van den Goorbergh kwam ook nog eens tot een snellere tijd. De 2.10.619 aan het eind van de sessie was goed voor de achtste plaats in het eerste deel van de kwalificatie. De RW Racing-coureur start zondag op de 22ste plaats, net achter teamgenoot Barry Baltus. De Belgische rijder kwam tot de zesde plek in Q1, goed voor de twintigste plek op de grid.

Cameron Beaubier uit Californië pakte op het Circuit of the Americas zijn eerste Moto2-pole. Hij reed een nieuw ronderecord: 2.08.751. Met hem maken Vietti en Canet de eerste startrij compleet in de Amerikaanse GP.

De Moto2 Grand Prix van Amerika wordt zondagavond als eerste race van het programma verreden. De start van de wedstrijd over achttien ronden is om 18.20 uur Nederlandse tijd.

Zonta van den Goorbergh start zondag vanaf de 22ste plek. Photo by: RW Racing GP