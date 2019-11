Bendsneyder pakt 'zwaarbevochten' punt in Australië

Waar teamgenoot Raffin vanuit de top-tien mocht starten en de gehele race op koers voor punten lag, moest Bendsneyder een behoorlijk gevecht leveren om uiteindelijk nog een punt over de streep te trekken. Zoals wel vaker viel de Rotterdammer bij de start een stuk terug en was het vanaf dat moment strijden om naar voren te geraken. Dat de coureur daarbij een beetje geholpen werd door crashes voor in het veld, kon hem niet deren. “Ik ben blij met een punt in een zwaarbevochten wedstrijd”, zei Bendsneyder. “Aan het begin verloor ik wat, omdat ik niet kon inhalen op het rechte stuk en in de bochten net een iets andere lijn moest rijden dan de anderen. Jesko werd ingehaald op het rechte stuk, ik kón daar niet inhalen. Dat is dus wel iets waar we aan moeten werken.”

Pas toen Bendsneyder met een paar van zijn concurrenten had afgerekend, kwam hij tot het rijden van zijn eigen tempo en maakte hij posities goed. “Toen ik de anderen eenmaal had kunnen inhalen en vrij baan voor me had, kon ik goed bij ze wegrijden en inlopen. Het team heeft goed werk geleverd op een voor mij moeilijk circuit, waar ik voor het eerst reed. We hopen dat we deze lijn kunnen doortrekken in Maleisië volgend weekend en ook daar een mooi resultaat kunnen laten zien.”

Raffin kende een goede openingsfase en kreeg het moeilijker toen de brandstoftank van zijn NTS-machine steeds leger raakte. “Ik had een goede start en kon de eerste paar rondes goed meevechten, maar na ongeveer acht rondes werd het moeilijk”, verklaarde de 23-jarige coureur. “De motor wordt dan lichter en dan gaat het minder goed. Ik kon het hoge ritme van de anderen niet volhouden en moest het iets rustiger aan doen, omdat ik op de limiet zat van de motor zoals die nu is. Het was een goede race voor NTS, en ik ben heel blij met de drie punten, maar we willen meer. Het team heeft perfect gewerkt en we kunnen veel leren van de data van deze race om de machine verder te verbeteren.”

Bendsneyder heeft nu in vier van de zeventien races dit seizoen punten gescoord, goed voor een totaal van zeven punten. Daarmee staat de coureur op de 25ste plaats in het kampioenschap, Raffin verzamelde zes punten in flink wat minder races en staat een positie lager.