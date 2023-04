Bo Bendsneyder miste met een vijftiende plek op de gecombineerde tijdenlijst van drie trainingen nipt directe plaatsing voor Q2. Hij kwam slechts 0.004 tekort voor P14. De Rotterdammer was in de eerste training twaalfde en eindigde op P10 in de tweede sessie.

Zonta van den Goorbergh stond na drie sessies 23e, een tegenvaller na zijn achttiende plaats in de tweede training. Over die tweede sessie was de man uit Breda overigens dik tevreden. "Gezien hoe moeilijk het vorig jaar hier ging en hoe we er nu bij staan, hebben we een grote stap gemaakt", zei hij bij Ziggo Sport. Fieten Olie Racing-teamgenoot Barry Baltus maakte veel indruk in de derde training met de tweede tijd, vlak achter Filip Salac (2.09.385).

Bendsneyder stond een groot deel van Q1 bovenaan met 2.10.045 en eindigde uiteindelijk ook bovenaan. Het verschil met de nummer twee, Somkiat Chantra, bedroeg 0.011. Voor Van den Goorbergh zat de kwalificatie er na Q1 op. Hij eindigde op de zevende plaats, goed voor de 21 startplek zondag.

Salac zette de toon in de eerste fase van Q2 met 2.09.548. Bendsneyder was opnieuw snel onderweg en reageerde met 2.09.589, goed voor een voorlopige derde plaats. Pedro Acosta nam drie minuten voor het einde de eerste plek over met 2.09.589. De pole ging uiteindelijk naar Celestino Vietti Ramus, die tot 2.09.432 kwam. Bendsneyder werd knap vierde op 0.157 van de Italiaan. WK-leider Tony Arbolino kwam niet verder dan P8, voor Baltus bleef het bij P12.

Uitslag: Kwalificatie Moto2 Grand Prix van Amerika