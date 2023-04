Bendsneyder pakt sensationele derde plaats in Moto2-race Austin

Bo Bendsneyder had met een vierde plaats een uitstekende uitgangspositie op het Circuit of the Americas. De Rotterdammer was in de kwalificatie slechts 0.157 verwijderd van de pole-position. De beste startplek op COTA was een prooi was voor Celestino Vietti. De Italiaan werd op de voorste lijn vergezeld door Pedro Acosta, de nummer drie in het WK, en Filip Salac (vijfde in de titelstrijd). WK-leider Tony Arbolino was blijven steken op P8. De tweede man in de tussenstand, Aron Canet, deed het met een zevende startplek iets beter. Zonta van den Goorbergh had de machine van Fieten Olie Racing op de 21e plek neergezet. Teamgenoot Barry Baltus mocht in Austin vanaf de twaalfde plek beginnen aan de wedstrijd over zestien ronden.

Jake Dixon, vierde in het WK en zesde op de startopstelling, lag voor de start al uit de strijd. Dit had niet te maken met het stilvallen van de motor, een euvel waar meerdere Moto2-rijders door waren getroffen en dat zaterdag tot de nodige paniek leidde in het rennerskwartier. De Brit maakte zelf een fout en verloor in de opwarmronde de controle over zijn machine in bocht 10.

Baltus valt in vijfde positie

Bendsneyder kwam bij het startschot goed weg van zijn plek en lag bij de eerste bocht derde. Hij zat echter in het gedrang en viel terug naar de zevende plaats. De Rotterdammer moest daarop nog meer plekken prijsgeven en lag bij de eerste doorkomst veertiende. Vooraan werd in de openingsfase door pole-man Acosta, WK-leider Arbolino en Alonso Lopez geknokt om de leiding, met Canet en Salac op de plekken vier en vijf. Even daarachter zat Baltus op de achtste plaats.

Na zes ronden waren Arbolino en Acosta er tussenuit geknepen. Het duo had een gat van bijna anderhalve seconde geslagen naar derde man Canet. Baltus lag inmiddels op een fraaie vijfde plaats. De Belg kon er helaas niet lang van genieten; hij gleed een ronde later in bocht 9 de bandenstapels in. Koplopers Arbolino en Acosta maakten er een mooie show van. Arbolino ging als leider de laatste ronde in, maar zag Acosta langszij komen en de deur vervolgens dichthouden.

Bendsneyder toont veerkracht

Na zijn terugval in de eerste ronde, wist Bendsneyder zich te herpakken. De 24-jarige Nederlander werkte zich naar voren en kwam uit bij een sensationele derde plaats. In de slotfase passeerde hij onder meer Canet en Salac, die een aanvaring met elkaar hadden, en pakte zo zijn eerste WK-punten van het seizoen. De derde plaats komt voor Bendsneyder op een bijzonder moment. Zijn opa overleed kort voor het Grand Prix-weekend. Zijn allereerste Moto2-podiumfinish droeg hij dan ook op aan zijn grootvader. Bendsneyders beste Moto2-uitslag voorafgaand aan Austin was een vijfde plaats. Die behaalde hij in Frankrijk (2021) en Assen (2022). In de Moto3-klasse stond Bendsneyder tweemaal op het podium, in 2016.

Van den Goorbergh reed lang op de achttiende plek en finishte als zeventiende.

In het kampioenschap leidt Arbolino nu met 61 punten, voor Acosta (54), Canet (41) en Salac (33). Bendsneyder komt met stip binnen op de twaalfde plaats met 16 punten. Baltus staat zeventiende met vier punten. Van der Goorbergh zit nog met lege handen.

De volgende race is de Grand Prix van Spanje (Jerez) op zondag 30 april.

Uitslag: Moto2 Grand Prix van de Verenigde Staten