Bendsneyder geeft inzicht in weg naar ontslag bij Moto2-team

Een opmerkelijk bericht aan de start van de Moto2-race op Misano. Bo Bendsneyder maakte bekend dat hij na die race niet meer voor Preicanos op de grid staat en dat hij voorlopig ook niet meer op een Moto2-machine rijdt. Wat hij nu gaat doen is niet bekend, maar bij Ziggo Sport vertelt de coureur over de lange, bizarre weg richting zijn ontslag.

"Het is allemaal gestart - in het kort [vertel ik het] even - na Jérez", begint de nu werkloze motorrijder. "Ik ben toen twee wedstrijden langs de kant gaan zitten. Ik kon echt niet rijden. De laatste wedstrijd [Mugello] had ik gewoon kunnen rijden, maar de teammanager wilde mij er nog niet op. Dat was wel heel pijnlijk, omdat ik er alles aan deed om fit te zijn."

Na dat moment gebeurt er intern bij Preicanos van alles. Het team wordt overgenomen door een Spaans advocatenbureau en dat maakt de situatie van Bendsneyder een stuk penibeler, al lijkt dat in eerste instantie mee te vallen. "We kregen voor Assen een nieuwe eigenaar. Daar heb ik een gesprek mee gehad samen met mijn manager Hans van den Oever - die ik uiteraard erg wil bedanken voor de steun al die jaren", vertelt de 25-jarige coureur. "Daar zijn beloftes gemaakt dat ik tot het einde van het jaar erop zou zitten, dat wilden we ook heel graag horen om zekerheid te hebben, maar die beloftes zijn niet waargemaakt."

Hoe dat tot stand kwam, is volgens Bendsneyder 'op een heel rare manier gegaan'. "Er werd gestemd wie eruit moest gaan. Ik denk dat dat op zich al best vreemd is", vervolgt de rijder die eenmaal op het Moto2-podium stond [Amerika 2023]. "Die had ik gewonnen, dus ik zou er eigenlijk in moeten blijven, maar om wat voor reden dan ook was dat niet mogelijk. Ik moest er dus aan geloven."

Wat nu?

De grote vraag is nu wat Bendsneyder gaat doen. Hij vertelt dat Preicanos hem nog een andere optie had geboden, maar dat voelde meer als een belediging. "Ze hebben me aangeboden om in het Spaans kampioenschap door te gaan, maar dat was respectloos met de ervaring die ik al heb en ook middenin het seizoen", legt hij uit. "Dan zou ik in 2026 of zelfs 2027 terugkeren. Dan ben ik nog net geen opa. En zijn beloftes zijn tot nu toe nooit uitgekomen. Dus ik heb mijn eigen weg gekozen."

De Moto2 is in ieder geval voor dit jaar klaar, maar Bendsneyder sluit ook voor de toekomst voorzichtig het boek. "Als we eerlijk zijn wel. Er zijn geen teams meer vrij en de prestaties zijn niet goed om met andere teams in zee te kunnen gaan momenteel. Dat is gewoon realistisch", verklaart de nu nummer 27 uit de Moto2-stand. "Ik denk dat het nu tijd is voor een andere weg. Dit is besloten met mijn vader, moeder, vriendin, oma. Die staan daar achter en ik denk dat het nu tijd is om veel thuis door te brengen en echt te genieten van het leven."