Voor het oog van meer dan honderdduizend fans liet Bo Bendsneyder zich van zijn beste kant zien. De Nederlander hield zich goed staande in de openingsfase en bleef foutloos. Hij mengde zich sterk in de gevechten met de toppers van het Moto2-kampioenschap en zag diverse rijders om zich heen kostbare fouten maken. Uiteindelijk miste hij net het podium. Met de vijfde positie, op nog geen anderhalve seconde van winnaar Augusto Fernandez, scoorde de Rotterdammer wel de beste klassering van zijn seizoen.

Op de vraag van Rob van Gameren in de uitzending van Ziggo Sport hoe hij zich na zijn sterke race voelt, antwoordt Bendsneyder: “Goed, goed, maar je mist het podium. Dat was mijn doel uiteindelijk. We zaten er heel dichtbij, maar je ziet gewoon: alles moet net kloppen. Op een gegeven moment kwam ik met Vietti in de clinch, dan verlies je net te veel tijd. Je komt hem gewoon niet voorbij in Veenslang. Dan is het weer terugknokken, terugknokken. Dat was jammer, maar ik heb wel genoten.”

Op de vraag waar de crux zat in de strijd om de podiumplaatsen, antwoordt hij: “Vooral in de Veenslang. Daar verloor ik steeds een plekje of ik verloor net de aansluiting. En in bocht 12, richting de Ramshoek. Daar was ik gewoon net wat minder snel dan de rest. Ik kon hem ook net niet volgas nemen, te veel spin. Dus daar verloor ik een tiende en dat maak je dan net niet meer goed helaas.”