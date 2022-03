Bendsneyder negentiende in Qatar: "Was voornamelijk overleven"

Op de laatste Moto2-testdag op het circuit van Portimão kwam Bo Bendsneyder hard ten val, waarbij hij zijn sleutelbeen brak. Daags na de crash onderging de Nederlander een operatie in Barcelona, met de hoop op tijd klaar te zijn voor Qatar. Het herstel verliep dusdanig goed dat hij in staat was deel te nemen aan de eerste wedstrijd van 2022. Bendsneyder wist wel dat het een lastige GP ging worden.

"Helemaal in het laatste gedeelte", steekt de coureur van wal. "Na mijn prima start kwam ik op de vijftiende positie te liggen. Na tien rondjes raakte mijn energie wel wat op, het was zeer lastig voor me om het tempo vast te houden. Met nog zes ronden op de teller maakte ik een klein foutje waardoor ik in zijn neutraal schoot, vervolgens ging ik wijd en verloor ik de aansluiting met de groep. Dat was het enige teleurstellende puntje. In deze race was het voornamelijk zaak om te overleven. Het goede nieuws is dat ik nu twee weken heb om te herstellen en sterker terug te komen in Indonesië. Mijn team heeft geweldig werk geleverd en we kijken ontzettend uit naar de volgende race."

De volgende Moto2-wedstrijd wordt verreden op het spiksplinternieuwe circuit van Mandalika. Voor het Pertamina Mandalika SAG Team betekent dit een thuiswedstrijd. De volgende Grand Prix vindt plaats op 20 maart.