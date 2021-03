Bendsneyder zesde op eerste trainingsdag Qatar

Bendsneyder stond er in de eerste vrije training al goed bij, maar de omstandigheden waren toen niet heel best. Hij eindigde in die sessie op de vierde plaats, maar de tijden waren niet relevant voor de rest van het weekend. Pas in de tweede training, toen de avond over Qatar gevallen was, kwamen de snelle tijden. Ook in de tweede sessie toonde Bendsneyder zich weer. Hij klokte aan het eind van de sessie een 1.59.422 en dat was goed voor de zesde plaats algemeen. Bendsneyder verklaarde eerder deze week dat hij op de Kalex moest leren om iets ‘vloeiender’ te rijden en dat lukt – afgaande op de beelden – steeds beter.

Sam Lowes was de snelste man op vrijdag. Hij was de enige die een 1.58’er wist te produceren in de tweede training. De voormalig MotoGP-rijder, die aangemerkt staat als de favoriet voor de wereldtitel, was iets meer dan een tiende sneller dan Marco Bezzecchi en Joe Roberts. Xavi Vierge werd vierde voor KTM Ajo-coureur Remy Gardner. Na Bendsneyder eindigde Nicolo Bulega als zevende, Raul Fernandez kwam sterk voor de dag. De rookie klokte de achtste tijd voor Jake Dixon en Jorge Navarro.

Thomas Lüthi, de teamgenoot van Bo Bendsneyder, eindigde op de dertiende plaats, hij staat daarmee voorlopig ook op een plek om door te gaan naar Q2 in de kwalificatie. De veertien snelste coureurs uit de eerste drie trainingen gaan rechtstreeks naar Q2. In de derde training zijn de omstandigheden echter een behoorlijk stuk langzamer waardoor het onwaarschijnlijk is dat er sneller gereden gaat worden.

De derde training voor de Moto2-coureurs staat zaterdag even na het middaguur op het programma. De kwalificatie begint vervolgens om 16.25 uur Nederlandse tijd.

Uitslag tweede training Moto2 Grand Prix van Qatar