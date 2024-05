Bendsneyder moet Moto2-race Le Mans overslaan vanwege blessure

Op het circuit van Jerez ging het al vroeg fout voor Bo Bendsneyder. Hij werd in de laatste bocht van zijn Gas Up gegooid en kwam naar ten val. De Nederlander liep wel zelf weg, maar moest ter controle langs het medisch centrum gaan. Daar bleek dat hij zijn sleutelbeen had gebroken. Het was daardoor nog maar de vraag of hij wel op tijd hersteld zou zijn voor de Moto2-race op Le Mans, maar zijn team heeft nu duidelijkheid gegeven: Bendsneyder ontbreekt in Frankrijk vanwege zijn blessure.

Gas Up laat in een verklaring weten dat zij Bendsneyder willen laten herstellen om ervoor te zorgen dat hij weer op zijn best kan terugkeren. De 25-jarige rijder zal dit weekend wel vervangen worden: Gas Up doet een beroep op JuniorGP Moto2-rijder Dani Muñoz. Zodoende maakt Muñoz op het Bugatti-circuit van Le Mans zijn debuut in de Moto2. "Het team steunt Bo Bendsneyder van harte in zijn herstelproces", laat het team in een verklaring weten. "We zijn er zeker van dat hij met kracht en vastberadenheid zal terugkeren om op het hoogste niveau deel te nemen aan de komende evenementen. Ondertussen verwelkomen we Dani Muñoz en wensen we hem veel succes bij zijn Moto2-debuut in Le Mans."

Zelf is Muñoz uiteraard blij met deze kans om te debuteren in het WK. "Ik ben erg blij met de kans die het team me geeft om mijn debuut te maken in het wereldkampioenschap", zegt het jonge talent. "Het is een ervaring waar ik maximaal van ga genieten en waar ik het team altijd dankbaar voor zal zijn. Ik wil mijn teamgenoot Bo Bendsneyder een spoedig herstel toewensen. Tot ziens in Le Mans!"

Voor Bendsneyder is het niet de eerste keer dat hij zijn sleutelbeen breekt. Vorig jaar kwam hij tijdens de Grand Prix van Duitsland ook al op nare wijze ten val door een tik van Jeremy Alcoba en liep hij dezelfde blessure op. Daardoor moest hij zijn thuisrace, de TT van Assen, aan zich voorbij laten gaan.