Bendsneyder mist vertrouwen: "Weer een moeilijke dag"

Bendsneyder worstelde tijdens de tweede race in Qatar al met de voorkant van de Kalex-machine. Een gebrek aan vertrouwen zorgde ervoor dat hij niet volop kon pushen. Een zure appel, maar Bendsneyder en zijn team werken hard om verbetering te boeken. Dat slaagde vrijdag nog niet. Op de trainingsdag eindigde hij op de 28ste plaats in de ranglijst, in de kwalificatie kwam hij zaterdag niet verder dan de 26ste plaats. Een behoorlijk contrast na de veelbelovende opening van het seizoen, toen Bendsneyder op de negende plaats eindigde in de GP van Qatar.

“Het was weer een moeilijke dag”, zei Bendsneyder in het persbericht SAG Racing. “Het gevoel met de voorkant is slecht, ik heb geen enkel vertrouwen. We proberen het te fixen, maar dat valt nog niet mee. We staan nu op een plek waar we eigenlijk niet horen en waar we niet mogen staan. Het is lastig op dit circuit. Maar we geven zeker niet op en blijven hard werken. De warm-up van morgen wordt belangrijk om te zien of we een stap kunnen zetten met de afstelling. Hopelijk werkt dit beter voor mij en geeft het meer vertrouwen. De warm-up gebruiken we als een normale training en hopelijk kunnen we daar op bouwen.”

Bendsneyders teamgenoot Tom Lüthi deed het iets beter, maar ook hij haalde Q2 niet en start zondag als 22ste. WK-leider Sam Lowes pakte pole-position voor de Grand Prix van Portugal. Hij eindigde voor Remy Gardner, die de race in Portimao vorig jaar won, en Xavi Vierge. De Moto2 Grand Prix van Portugal begint zondagmiddag om 15.30 uur Nederlandse tijd.