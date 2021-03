Bendsneyder derde in kwalificatie Grand Prix van Qatar

De Nederlander maakte vrijdag grote indruk tijdens de trainingen en plaatste zich daar al voor Q2. In die tweede kwalificatiesessie op zaterdagavond kwam Bendsneyder vervolgens tot de derde tijd. De Nederlander klokte in zijn laatste ronde een 1.58.959 en verzekerde zich daarmee van de eerste startrij in de Grand Prix van Qatar.

De pole-position was voor Sam Lowes, die er gedurende de kwalificatie geen twijfel over liet bestaan dat hij dit jaar een van de favorieten is voor de wereldtitel. De Brit reed ronde na ronde de snelste tijd. Uiteindelijk was een 1.58.726 goed voor de pole-position in de GP van Qatar. Raul Fernandez bevestigde zijn status als veelbelovend rookie met de tweede plaats in de kwalificatie. Hij was slechts anderhalve tiende langzamer dan Lowes.

Na Bendsneyder eindigde Marco Bezzecchi als vierde, Joe Roberts werd vijfde voor Remy Gardner. De Australiër moest zijn laatste ronde afbreken nadat er geel gezwaaid werd voor een crash van Xavi Vierge. Jake Dixon werd zevende voor Fabio di Giannantonio en Jorge Navarro. VR46-coureur Celestino Vietti, eveneens een debutant in Moto2, werd tiende.

Bendsneyders teamgenoot Thomas Lüthi kwam in de kwalificatie niet verder dan de zeventiende plaats.

Tegenslag voor RW Racing, polsbreuk Baltus

Voor het Nederlandse RW Racing is het Grand Prix-seizoen niet heel goed begonnen. Hafizh Syahrin bivakkeerde in de achterhoede en haalde Q2 niet. Daarbij kwam ook nog dat Moto2-debutant Barry Baltus zaterdagochtend tijdens de derde training zwaar ten val kwam. De Belgische rijder heeft daarbij een gebroken pols opgelopen. Hij is ‘unfit’ verklaard en komt dit weekend niet meer in actie.

Baltus was niet de enige onfortuinlijke coureur op zaterdag in Qatar. Marcos Ramirez brak zijn bovenarm in de kwalificatie, Simone Corsi liep eveneens een polsbreuk op.

De Moto2 Grand Prix van Qatar begint zondag om 17.20 uur Nederlandse tijd.

Uitslag kwalificatie Moto2 Grand Prix van Qatar