Net als de MotoGP kreeg ook de Moto2 drie weekenden rust in de aanloop naar de Grand Prix van Italië, de eerste race van de triple-header in de aanloop naar de zomerstop in juli. Op het circuit van Mugello hoopte Bo Bendsneyder voor het eerst sinds zijn podiumplaats in de Verenigde Staten weer in de punten te eindigen. Toch leek het op vrijdag en zaterdag een flinke klus te worden om dat ook daadwerkelijk voor elkaar te krijgen. Na de vrijdagse trainingen bivakkeerde de Nederlander buiten de top-twintig, waarna hij tijdens de derde training nog een plekje winst boekte. In de kwalificatie bleek Q1 vervolgens het eindstation, wat hem een twintigste startpositie opleverde voor de race op zondag.

In de race kwam Bendsneyder goed uit de startblokken door in de openingsronde enkele posities te winnen, ondanks hinder van een valpartij voor hem. Daarna baande hij zich verder een weg naar voren, waarna hij in de laatste ronden van de race toesloeg en met P14 twee punten veiligstelde. "Ik begon met een goede start aan de race, maar ik moest uitwijken voor een crash voor mij en verloor daardoor tijd. Vanaf dat moment was ik gefocust op zo hard mogelijk pushen tot de finishvlag. Het tweede deel van de race was niet optimaal, maar toch is het gelukt om twee punten te scoren", zei Bendsneyder na afloop van de race in Mugello.

De coureur uit Rotterdam weet dat er werk aan de winkel is voor hem en het Pertamina Mandalika SAG Team, maar na de verrichtingen op vrijdag en zaterdag kan hij leven met de puntenfinish in Italië. "In vergelijking met de resultaten van twee dagen geleden zijn we vandaag op een goede positie geëindigd, maar we moeten blijven werken. Ons geluk is echter dat we over vier dagen weer op de motor stappen, zodat we de progressie kunnen voortzetten", verwijst Bendsneyder naar de Grand Prix van Duitsland, die komend weekend al op het programma staat. Hij reist met achttien punten als de nummer vijftien in de WK-stand af naar de Sachsenring. Zijn beste resultaat op dat circuit als Moto2-coureur is de dertiende plek in 2021.