Officieel: Syahrin vervangt Bendsneyder in 2021 bij RW Racing

De renstal van Roelof Waninge is voornemens het aflopende contract met de Japanse chassisbouwer NTS te verlengen, maar Bendsneyder past niet in de plannen. Daarmee komt de tweejarige samenwerking van de beide partijen na de Portugese GP in Portimao tot een eind. Het lijkt erop dat Bendsneyder volgend seizoen niet meer actief zal zijn in de MotoGP-paddock. Hij maakt naar verwachting de overstap naar het WK Supersport.

Hafizh Syahrin is zijn vervanger. De coureur uit Maleisië keerde dit seizoen terug in de Moto2-klasse nadat hij eerder twee seizoenen voor het Tech 3 MotoGP-team reed. In zijn eerste seizoen met de Yamaha maakte hij regelmatig indruk, maar de overstap naar KTM viel hem zwaar. Voor dit seizoen deed hij een stap terug en ging voor het Aspar-team aan de slag in Moto2. Op de SpeedUp-machine heeft Syahrin dit seizoen nog niet kunnen overtuigen. Hij scoorde in Spanje en Tsjechië een negende plaats, zijn beste resultaat tot nu toe.

"We zijn trots en blij dat we Hafizh hebben kunnen vastleggen. Hij is niet alleen een ervaren en getalenteerde rijder, maar ook een aardig en prettig mens”, reageerde RW Racing-teammanager Jarno Janssen op het nieuws. “De NTS wordt elke week beter, maar we zijn nog steeds bezig met het ontwikkelen van de motor, en de input en feedback van Hafizh zijn daarbij erg belangrijk.”

Hafizh Syahrin zei: “Ik ben blij dat ik in de Moto2 kan blijven en dat ik het vertrouwen krijg van NTS RW Racing GP. Ik weet hoeveel moeite het kost om een nieuwe motorfiets te ontwikkelen, maar ik geloof in dit project. NTS en het team hebben de motor in relatief korte tijd stap voor stap verbeterd. Ik hoop dat we met mijn ervaring en feedback grote stappen kunnen maken. Ik ben ervan overtuigd dat we samen goed werk kunnen leveren. Ik ben dit seizoen niet op mijn best geweest, en daarom ben ik erg blij met het vertrouwen dat NTS RW Racing GP in mij stelt.”

Samenwerking RW Racing en Bendsneyder komt niet van de grond

De verwachtingen waren de afgelopen seizoenen hooggespannen voor Bendsneyder en NTS RW Racing. Het team en coureur spraken in de winter voor de start van hun samenwerking de ambitie uit om de aansluiting te krijgen met de top-tien in de Moto2-klasse. Dat zat er in 2019 geen moment in. Bendsneyder scoorde in vier races punten, waarvan een dertiende plaats tijdens de Amerikaanse GP het beste resultaat was. De langdurige vormcrisis resulteerde uiteindelijk in openbaar moddergooien met crew-chief Hans Spaan, die vertrok bij RW Racing.

Dit seizoen begon Bendsneyder een stuk beter, met een elfde plaats in Qatar. Dat was echter niet van lange duur. Naar aanleiding van de coronacrisis besloot de organisatie van het kampioenschap de ontwikkeling te bevriezen. Daardoor kon NTS niet met de beoogde updates komen om het pakket sterker te maken. Ook had Bendsneyder veel moeite met de aanpassing op de nieuwe banden van Dunlop. Hoewel de Nederlander in de laatste fase van het seizoen beter presteerde, greep hij telkens naast de punten.

Naast Bendsneyder staat ook vast dat Jesko Raffin volgend seizoen niet meer actief is voor RW Racing. De Zwitser kampte al vroeg dit seizoen met gezondheidsproblemen en heeft daardoor amper kunnen rijden dit jaar. Hij werd een groot deel van het seizoen vervangen door Piotr Biesiekirski. Eerder liet RW Racing weten dat het team de 16-jarige Barry Baltus vastgelegd heeft voor volgend seizoen. De Belg tekende een contract voor twee seizoenen.