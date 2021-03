Opgepompte arm kost Bendsneyder goede klassering in Qatar

Bendsneyder mocht zondag als derde vertrekken in de seizoensopener op het Losail Circuit. Aanvankelijk maakte de Rotterdammer een goede start, maar hij verloor zienderogen posities. Op topsnelheid kon Bendsneyder zijn voorgangers niet bijhouden. Ten tijde van de race was niet duidelijk dat Bendsneyder kampte met een opgepompte arm, een fenomeen waar veel motorrijders last van hebben. Hierdoor verkrampt de arm en verliezen rijders kracht. Dat is niet alleen hinderlijk tijdens het racen, maar ook nog eens zeer pijnlijk.

“We zijn als negende aan de finish gekomen en voor het weekend had ik daar voor getekend”, begon Bendsneyder zijn verhaal. “Het doel was om in de top-zes te staan, maar na zes ronden voelde ik dat ik een opgepompte arm kreeg en daar maakte ik me zorgen over. Na tien ronden werd het erger en met nog zeven rondjes te gaan had ik helemaal geen kracht meer en moest ik alleen nog overleven en de finish halen. P9 is geen slecht resultaat, maar ik had op iets meer gehoopt en dat was zeker mogelijk. Het gevoel met de motor was goed.”

Aankomend weekend mag Bendsneyder op herhaling in Qatar als de Grand Prix van Doha gehouden wordt. “Ik wil werken aan mijn arm zodat het beter wordt en ik weer met de snelle jongens kan vechten. Ik wil het team bedanken voor het geweldige werk, ik ben blij met wat we tot nu toe bereikt hebben.”

Ook Bendsneyders teamgenoot Thomas Lüthi hield een puntje over aan de eerste ronde van het seizoen. De Zwitser kwam als vijftiende aan de finish.