Mogelijke Moto2-rentree voor Bendsneyder in Indonesië

Opvallend nieuws vanuit de Moto2. Italtrans mist komend weekend beide vaste coureurs. Dennis Foggia en Diogo Moreira moeten allebei vanwege gezondheidsredenen de race missen. Het Italiaanse team is voor vervangers bij Bo Bendsneyder terechtgekomen, maar het is nog zeer de vraag of de Nederlander inderdaad op mag komen draven.

Bendsneyder werd na de race op Aragón door Preicanos aan de kant geschoven, maar de Rotterdammer ligt officieel nog wel onder contract bij het Spaanse team. Voorlopig lijkt het dus niet haalbaar om hem in te zetten, maar Motorsport.com heeft vanuit Italtrans vernomen dat er gesprekken gaande zijn om het wel te laten gebeuren. Mochten de gesprekken een positieve uitkomst hebben, dan verschijnt Bendsneyder dus onverwachts weer op de Moto2-grid. De rijder liet na zijn 'ontslag' bij Preicanos weten dat hij even afstand van de sport wilde nemen, maar Italtrans biedt hem nu de kans om in Mandalika weer te verschijnen. Dat dit nota bene in Indonesië voor de 25-jarige coureur speelt, is bijzonder. Zijn familie heeft roots in dat land liggen.

Beide vaste coureurs missen zoals eerder genoemd het weekend in Indonesië. Moreira werd maandagnacht wakker met enorme buikpijn en ging naar het ziekenhuis van Barcelona om het te laten onderzoeken. Daar werd ontdekt dat hij een blindedarmontsteking had en deze is daarna met succes verwijderd. De doktoren verboden hem echter om te vliegen, waardoor de Braziliaan de race moet overslaan. Diezelfde dag werd ook Foggia door het noodlot getroffen. De Italiaan bezocht in Rome een tandarts met het idee om zijn verstandskies te laten verwijderen, maar daar traden onvoorziene complicaties op. Het verwijderen duurde daardoor langer dan verwacht, waardoor Foggia van de tandarts ook niet het vliegtuig naar Indonesië mocht pakken.

Italtrans gaat ervan uit dat minimaal een coureur volgende week in Japan wel van de partij kan zijn, maar neemt het zekere voor het onzekere en heeft ook met andere coureurs gesproken in het geval dat Foggia en Moreira ook Motegi moeten missen.