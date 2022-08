Bendsneyder gehinderd door koppelingsproblemen op Red Bull Ring

Bo Bendsneyder kwam in de kwalificatie tot de zestiende plaats, maar leverde direct een paar plekken in toen zijn koppeling haperde bij de start. Uiteindelijk reed de Rotterdammer nog een flink stuk naar voren, geholpen door de vele valpartijen in de top-tien. “Het was een moeilijke race, ik had bij de start problemen met de koppeling”, zegt Bendsneyder. “Daardoor vielen we terug, maar ik ben blijven pushen. Door de crashes verder naar voren hebben we nog een punt voor het kampioenschap kunnen scoren, al was het niet de positie waar we op hadden gehoopt.

Met zijn lengte en gewicht is Bendsneyder vaak in het nadeel. Vooral op een circuit als de Red Bull Ring, waar het vermogen-gewichtsverhouding een hele belangrijke rol speelt, was dat lastig voor de Rotterdammer. “We wisten dat dit een moeilijk circuit zou zijn voor mij, maar het belangrijkste is dat we ten opzichte van vorig jaar weer een stap voorwaarts gemaakt hebben.” Wat dat betreft zou het over twee weken tijdens de Grand Prix van San Marino beter moeten gaan: “Ik kan niet wachten tot ik daar weer op de motor kan stappen en voor de voorste plekken kan vechten. Ik wil mijn hele team bedanken voor dit weekend.”

Van den Goorbergh: “Geen slechte wedstrijd”

Zonta van den Goorbergh kwam Bendsneyder in de openingsfase van de race tegen. Waar Bendsneyder achteruit moest kijken, kon Van den Goorbergh van de 24ste startplek juist naar voren komen. “In het begin was er veel chaos om mij heen waardoor er een gat ontstond naar het groepje voor mij”, doet Van den Goorbergh zijn verhaal. “Daarna wist ik dat gat toch dicht te rijden maar belandde ik achter Ramirez die het contact met die groep weer verloor. Toen ging ik er voorbij en zat ik in een gevecht met Antonelli. Daarna werd de grip aan de achterkant al gauw minder, ik denk dat ik tot dat moment iets te veel van de banden had gevraagd. Het had beter gekund maar het was zeker geen slechte wedstrijd, een redelijk resultaat waar ik samen met het team hard voor heb gewerkt.”

Van den Goorbergh eindigde in Oostenrijk uiteindelijk op de achttiende plaats, teamgenoot Barry Baltus eindigde op de twaalfde plek.

Zonta van den Goorbergh werkte naar eigen zeggen "geen slechte wedstrijd" af in Oostenrijk, maar zag wel verbeterpunten. Foto: Gold and Goose / Motorsport Images