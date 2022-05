Bendsneyder elfde na goede inhaalrace in Grand Prix van Italië

Bo Bendsneyder worstelde twee weken geleden in Le Mans en pakte in extremis nog een paar WK-punten, maar het goede gevoel was even weg na een sterke reeks. De test in Barcelona bracht dat gevoel terug en daar kon hij op het Autodromo Internazionale del Mugello op verder bouwen.

Vanaf de zeventiende startplek kende Bendsneyder echter een moeilijk begin. “Ik had in de eerste ronden het goede gevoel te pakken en daar was ik blij mee na de worsteling in Le Mans”, zegt Bendsneyder. “Ik raakte een andere rijder in bocht 4 en ging wijd, daardoor verloor ik in de openingsfase een paar plekken. Ik baalde daar flink van, maar ik bleef rustig en heb me geconcentreerd op mijn eigen ritme.”

Vanaf dat moment kwam Bendsneyder echt op stoom en pakte hij de ene na de andere coureur. “Ik heb echt heel hard gepusht, ik liet zien dat het werk tijdens de tests niet voor niets is geweest. Ik ben sterk teruggekomen tot de negende plaats. Helaas verloor ik nog een paar plekken toen ik iemand inhaalde in de eerste bocht. Uiteindelijk was de elfde plek onze plaats in deze race. Ik kijk echt uit naar de volgende race.”

En die volgende race is komend weekend al op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Bendsneyder reist als de nummer twaalf van het klassement af naar die wedstrijd.