Bo Bendsneyder draagt tiende plek op aan Victor Steeman

De 22-jarige Steeman kwam vorige week zaterdag ten val in de eerste race van het WK Supersport 300 en werd vervolgens aangereden door een collega-rijder. De coureur uit Lathum lag enkele dagen in kritieke toestand in het ziekenhuis, maar overleed dinsdag aan zijn verwondingen. Donderdag kwam daar het bericht nog bij dat ook zijn moeder Flora van Limbeek op 59-jarige leeftijd overleden was aan een hartstilstand. De motorsportwereld heeft geschokt gereageerd op het familiedrama.

Bo Bendsneyder kwam dit weekend als enige Nederlander in actie op het Phillip Island Grand Prix Circuit, waar de achttiende ronde van het Moto2-kampioenschap gehouden werd. Hij eindigde op de tiende plek. “Ik ben heel blij met wat we vandaag bereikt hebben en ik draag deze tiende plek in het bijzonder op aan Victor”, zei Bendsneyder, die op social media een foto van enkele jaren geleden plaatste, waar beide coureurs op te zien zijn.

Bendsneyder begon zondag als zeventiende en vocht een groot deel van de wedstrijd met Ai Ogura, de nieuwe leider in het kampioenschap. “Ik maakte een goede start en kon direct een paar plekken winnen, maar de windrichting was heel anders dan de voorgaande dagen. Daardoor was het een langzame race. Ik had aan het begin van de wedstrijd moeite om me aan te passen, maar halverwege vond ik een goed ritme. Ik kon de coureurs bijhalen die voor de tiende plek vochten.”

Met P10 heeft Bendsneyder in het kampioenschap weer een plek gewonnen. Hij staat dertiende. De GP van Australië werd gewonnen door Alonso Lopez voor Pedro Acosta en Jake Dixon. Volgend weekend gaat het Moto2-kampioenschap verder met de GP van Maleisië.