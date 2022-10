Thuisrijder Chantra traint pole in Thailand, Bendsneyder P13

Bendsneyder stond na drie trainingen buiten de top-veertien in de gecombineerde tijdenlijst en begon zijn kwalificatie derhalve in Q1. Daar slaagde hij erin om de derde tijd te produceren. Samen met Celestino Vietti, Keminth Kubo en Joe Roberts plaatste hij zich voor Q2, waar de strijd om pole-position gevoerd moest worden. In het tweede bedrijf van de kwalificatie slaagde Bendsneyder er laat in de sessie nog in zijn tijd te verbeteren. Met 1.36.809 plaatste hij zich als dertiende op de grid.

De pole-position was voor thuisrijder Somkiat Chantra, die het Thaise publiek liet juichen. Hij noteerde de snelste tijd met 1.35.625 en is daarmee de eerste Thaise polesitter in een Grand Prix. Hij hield Tony Arbolino van Marc VDS net achter zich terwijl Ai Ogura op de derde plek bleef steken. De winnaar van de Japanse Grand Prix kan zondag opnieuw uithalen in het kampioenschap, zijn voornaamste concurrent Augusto Fernandez start namelijk vanaf de achtste plek. Het verschil tussen de twee is slechts twee punten met nog vier races te gaan.

Zonta van den Goorbergh eindigde met een 1.36.816 op de tiende plek in Q1. Hij begint zondag vanaf de 24ste startplek aan de Grand Prix van Thailand.

Uitslag: Kwalificatie Moto2 Grand Prix van Thailand