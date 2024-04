Bendsneyder breekt sleutelbeen bij nare crash in Moto2-race Jerez

Al tijdens de tweede ronde van de Moto2 Grand Prix van Spanje maakte Bo Bendsneyder een vervelende crash mee. De Gas Up-rijder werd in de laatste bocht met een highsider van zijn Kalex geworpen, waardoor hij een stevige klap op het asfalt maakte. Hij stond daarna zelf wel op, maar werd later toch onderzocht in het medisch centrum op Circuito de Jerez. Daar bleek hij zijn sleutelbeen heeft gebroken.

Ook zijn linkerenkel werd bekeken, maar er kon geen uitsluitsel gegeven worden of die ook gebroken is. In Nederland wordt Bendsneyder verder onderzocht, zo meldt Ziggo Sport-commentator Iwan van der Valk via X. Het is nog onduidelijk of hij over twee weken aan de start kan verschijnen van de Grand Prix van Frankrijk, die op het Bugatti-circuit in Le Mans wordt verreden.

De sleutelbeenbreuk is voor Bendsneyder een vervelende afsluiter van een raceweekend waarin het qua resultaten al niet echt lekker liep. In de kwalificatie kwam hij net tekort om door te dringen tot Q2, waardoor hij de race vanaf de twintigste positie moest aanvangen. Bij de start verloor hij vervolgens ook enkele posities, waardoor hij op het moment van zijn crash al buiten de top-twintig reed.

Het is niet de eerste keer dat Bendsneyder zijn sleutelbeen breekt. Vorig jaar liep hij dezelfde blessure op tijdens de Grand Prix van Duitsland. Destijds kon hij daar weinig aan doen, want in de eerste bocht werd hij van de motor gereden door Jeremy Alcoba. De blessure betekende toen wel dat Bendsneyder de TT van Assen aan zich voorbij moest laten gaan.