Bendsneyder berust in P8 en heeft aanvalsplan voor TT klaar

Na zijn fraaie derde plaats in de derde vrije training op zaterdagochtend, waren de verwachtingen best hoog voor de kwalificatie. Bo Bendsneyder zat er in Q2 gelijk goed bij. Hij pakte met 1.36.919 een voorlopige tweede plaats achter Jorge Navarro. Maar gaandeweg viel de Mandalika SAG-rijder steeds wat verder terug, om uiteindelijk als achtste af te sluiten op 0.183 van de pole-position van Jake Dixon.

"De eerste outing was heel sterk", zei Bendsneyder na afloop tegen onder meer Motorsport.com. "Ik reed helemaal alleen. Het eerste rondje was snel en in het tweede was ik nog een stuk sneller. Ik zat er in de tweede sector volgens mij 0.2 onder. Maar in sector drie, vooral bij bocht 10 en 11, miste ik wat grip waardoor ik veel tijd verloor. Ik was wel sneller dan de ronde ervoor, maar een paar duizendsten." Zijn doel was een plekje op de eerste of de tweede rij. "Het doet dan pijn om te zien dat je achtste staat met 0.1 achterstand. Normaal zou je dan derde, vierde of vijfde staan. Het doel is dus niet gehaald, dat is jammer. Maar als je ziet dat ik er met 0.1 achter sta, mogen we niet klagen."

Volgens Bendsneyder was een 'sleepje' van een ander mooi geweest. Dit hielp hem in de vrije training aan de derde plaats. "Maar we zijn heel erg met de bandendruk bezig", legde hij uit. "Dat heeft een limiet. Daarom is het heel belangrijk dat zodra ik de box uitga, ik in de eerste ronde al volle bak aanzet om de bandentemperatuur en -druk zo hoog mogelijk te krijgen. In principe kunnen we er niet op gokken om een sleepje te krijgen. Vanmorgen kwam het goed uit met Fernandez. Ik ging alleen naar buiten en hij kwam voor mij terecht. In de kwalificatie moet alles kloppen. Nu klopte er een tiende niet. Dat is jammer, maar morgen is de wedstrijd."

Hard gewerkt aan de start

Bendsneyder heeft vertrouwen in een goede afloop op zondag. "Ik denk dat de snelheid op dit circuit een stuk hoger ligt dan de weekenden hiervoor", aldus de Rotterdammer. "Hij waagt zich niet aan een concrete voorspelling. "Ik ben er helemaal niet van om te zeggen dat we voor het podium of een bepaalde plek gaan vechten, omdat je dat niet weet in de Moto2. Maar ik denk dat we dit weekend sterk zijn qua snelheid en ik een goede wedstrijd kan rijden." Daarvoor is een goede start wel cruciaal, weet ook Bendsneyder. "Het begin zal beter moeten. Daar werken we hard aan, maar het is niet iets dat we zomaar kunnen veranderen." Bendsneyder noemt onder meer de start en een beter gevoel met een volle tank bij het remmen. "Ik ben veel bezig geweest met het oefenen van de starts. Het zijn allemaal kleine dingen waar we al weekenden mee bezig zijn. De ene keer lukt iets wel en het andere niet. Hopelijk lukt morgen alles."

Bendsneyder weet een ding zeker wat betreft de start van de aankomende TT: "Vooral in bocht 1 moet je niet aan de buitenkant zitten, dan kom je sowieso buiten de baan. Ook al is de start slecht, je moet aan de binnenkant blijven. Bij Ossebroeken kun je binnendoor en soms buitenom inhalen. Bij de Strubben komt de hele groep komt bij elkaar en sta je stil. Ik heb weleens meegemaakt dat de buitenkant daar [Strubben] sneller is, maar het is wel een risico wat je neemt. Ik ga nu de wedstijden van vorig jaar terugzien en bekijken hoe de nummer 8 het toen deed."

Bendsneyder eindigde vorig jaar als vijftiende in de Moto2-wedstrijd in Assen. In 2018 en 2019 bleef hij met lege handen. Vijf jaar geleden leek Bendsneyder op weg naar de derde plaats in de Moto3-race, maar hij viel vlak voor de finish.