Bendsneyder baalt van gripproblemen tijdens GP Maleisië

De wedstrijd op het Sepang International Circuit was voor Bo Bendsneyder vanaf het begin een moeilijk verhaal. De piloot uit Rotterdam had zich gekwalificeerd op de twaalfde plek. Bij de start ging het aanvankelijk nog goed. Bendsneyder kwam in de tweede groep terecht. Maar al gauw kreeg hij last van gripproblemen en viel hij terug. Naarmate de ronden verstreken, lukte het hem om de situatie te managen en nog mee te vechten voor een paar punten. Hij finishte uiteindelijk als veertiende, voor teamgenoot Taiga Hada op P15.

"Het was een erg moeilijke race", liet Bendsneyder na aankomst weten. "Vanaf het begin had ik veel last van gripproblemen aan de achterkant, dat gevoel had ik ook al in de vrije training. We zullen de data moeten analyseren om hiervan te leren." De Nederlander staat met alleen nog de race in Valencia te gaan op de dertiende plaats in de WK-stand met 82 punten. Hij zou nog een plekje kunnen klimmen ten koste van Jorge Navarro (83 punten). Maar Albert Arenas staat met 80 punten ook gevaarlijk dichtbij.

Bendsneyder gaat met vertrouwen richting het Ricardo Tormo-circuit. "We zijn op de goede weg en in Valencia zullen we sterker zijn", zegt hij. "Ik ga alles geven in de laatste race om zo met een goed gevoel de winterstop in te gaan."