Bendsneyder achtste in Valencia: “Heel blij met dit weekend”

Zaterdag werkte Bendsneyder al een goede kwalificatie af en hij consolideerde zondag tijdens de Grand Prix van Valencia over 25 ronden. Op het Circuit Ricardo Tormo bleek zijn tempo iets minder dan aanvankelijk gedacht, maar inhalen was lastig en dus kon Bendsneyder zijn plek vasthouden. Voor Bendsneyder was het in zijn voorlaatste Moto2-race het beste resultaat.

“Ik ben heel blij met het weekend en het resultaat”, beschreef hij. “Het gevoel met de motor was vanaf VT1 heel goed en we konden steeds kleine stapjes blijven maken. Vanochtend in de warm-up hebben we nog iets geprobeerd en dat pakte goed uit, maar vanmiddag tijdens de race stond er meer wind, waardoor het een stuk lastiger was. De rondetijden waren iets minder dan in de rest van het weekend, maar de wedstrijd was goed. Dit is niet alleen mijn resultaat, maar ook van mijn mensen in het team, die altijd achter me zijn blijven staan en altijd hard zijn blijven werken om de motor beter te maken.”

Janssen prijst Bendsneyder met ‘prachtig resultaat’

RW Racing-teammanager Jarno Janssen stak de loftrompet over zijn Nederlandse coureur. “Bo heeft een solide race gereden. De basis voor dit resultaat lag in het begin van het weekend. Het hele weekend waren de snelheid en het tempo goed. Na een goede start, waarbij Bo uit het gedrang wist te blijven, kon hij dat tempo handhaven en daarmee een prachtig resultaat boeken, zowel voor hemzelf als voor NTS. Op de achtste plaats was hij de enige niet-Kalex in de top 16."

Ook de Poolse stand-in Piotr Biesiekirski maakte in Valencia een grote stap. Hij was dertien seconden sneller dan een week geleden. Janssen was blij met de prestaties van de vervanger van Jesko Raffin: “Ook Piotr heeft het goed gedaan. Hij heeft flinke progressie gemaakt en kon tot aan ronde 20 heel aardig bijblijven.”

Over een week komt het Moto2-seizoen tot zijn eind met de Grand Prix van Portugal op het circuit van Portimao.