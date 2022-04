Bendsneyder achtste op spekglad Portimao: “Positief resultaat”

De Moto2-race in Portimao werd zondag opgeschrikt door een massale valpartij toen het begon te regenen. Na drie ronden werden de eerste regenvlaggen al getoond, maar pas in de negende ronde gingen de hemelsluizen echt open. Coureurs werden overvallen in de spekgladde tweede bocht. De volledige top-drie en een groot aantal andere coureurs ging onderuit. Een rode vlag was onvermijdelijk.

Bo Bendsneyder reed op dat moment vlak achter landgenoot Zonta van den Goorbergh, die ook betrokken raakte bij de crash. Zelf kon Bendsneyder overeind blijven, waardoor hij een herkansing kreeg. “Dit was een hele idiote race met de gigantische crash aan het begin”, legt Bendsneyder uit. “De race werd stilgelegd en we begonnen aan een nieuwe race, deze keer vanaf de negende stek. Ik vocht in de groep voor het podium, maar we hadden maar zeven ronden. Ik probeerde wel wat coureurs in te halen, maar ik had niet het beste gevoel om veel risico te nemen.”

Bendsneyder nam genoegen met de achtste plaats en scoorde zodoende voor de derde keer op rij een top-tien klassering. Dat lukte hem niet eerder in zijn Moto2-loopbaan. “Het is belangrijk dat we belangrijke punten gepakt voor het kampioenschap en de achtste plaats is over het algemeen een heel positief resultaat”, onderstreept Bendsneyder. “Hopelijk kunnen ook in Jerez voor die voorste plekken vechten.”

De Amerikaan Joe Roberts pakte zijn eerste Grand Prix-overwinning. In het klassement is Celestino Vietti nog altijd de leider. Bendsneyder is opgeschoven naar de twaalfde plek.