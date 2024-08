Bendsneyder achtste in Moto2-kwalificatie Silverstone, pole voor Ogura

Zonta van den Goorbergh hoefde zich na een sterke trainingsdag op Silverstone niet te melden in Q1, maar dat gold wel voor Bo Bendsneyder, die met de vijftiende tijd nipt een gegarandeerde plek in Q2 had misgelopen. In Q1 liet hij wel direct zijn intenties zien om door te stoten tot het tweede kwalificatiesegment, want de Nederlander zette de toon met 2.03.981. Hij was daarmee een honderdste sneller dan Fermín Aldeguer en Albert Arenas. De rijder van Preicanos Racing Team werd een ronde later wel afgetroefd door Aldeguer, die een sterke laatste sector kende en de snelste tijd aanscherpte tot 2.03.784. Arenas bleef derde, gevolgd door Mario Suryo Aji op de vierde plek.

In de slotfase van Q1 waren er meerdere persoonlijke tijdsverbeteringen, maar de snelste tijd van Aldeguer bleef onaangetast - totdat de toekomstig Ducati MotoGP-rijder onder zijn eigen tijd dook met 2.03.570. Arenas snelde naar de tweede plek, Bendsneyder viel terug tot de derde plek voor de nieuwe nummer vier Jeremy Alcoba. Barry Baltus maakte bij het vallen van de vlag een sprong naar voren, maar greep net naast een plaats in Q2. Aldeguer, Arenas, Bendsneyder en Alcoba gingen door naar Q2.

Ogura meteen snel, Bendsneyder achtste

Ai Ogura voerde de boventoon in de eerste ronde van Q2. Ondanks een spannend moment in de voorlaatste bocht en het feit dat hij Van den Goorbergh moest inhalen, zette hij meteen een 2.03.097 op de klokken. Een ronde later dook hij zelfs onder die 2 minuut 3 door het 5,8 kilometer lange circuit in 2.02.940 rond te rijden. Arón Canet, de man in vorm op Silverstone, kwam in de buurt van de Japanner maar gaf in zijn eerste poging 52 duizendsten toe. Bendsneyder begon sterk aan Q2 met de zesde tijd, Van den Goorbergh was na zijn eerste run op de elfde plek te vinden terwijl Aldeguer op P17 geen goede run had en dus aan de bak moest in de laatste minuten.

De laatste run kende een valse start voor diezelfde Aldeguer, die Joe Roberts in de weg zat en daarom ook onder het vergrootglas kwam van de stewards. Die besloten uiteindelijk niet in te grijpen, maar hij was een gewaarschuwd man. Ogura's tijd leek ongenaakbaar, maar dat weerhield Diogo Moreira er niet van om de sprong naar de derde plaats te maken, ten koste van Celestino Vietti. Canet kon niet verbeteren in zijn laatste ronde, maar dat gold wel voor Manuel González die naar de zevende plek ging en zo Bendsneyder naar P8 verwees. Uiteindelijk was de tijd van Ogura in de eerste run goed genoeg voor de pole en een nieuw ronderecord. Hij hield Canet en Moreira achter zich. Vietti, Jake Dixon en Arenas vormen de tweede startrij. Bendsneyder kan tevreden zijn met de achtste tijd, Van den Goorbergh moest genoegen nemen met de vijftiende tijd.

Uitslag Q2 Moto2 Groot-Brittannië

Uitslag volgt.