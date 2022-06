Q1: Van den Goorbergh niet, Baltus wel

Met zijn fraaie derde plaats in de vrije trainingen hoefde Bo Bendsneyder zaterdagmiddag niet aan te treden bij Q1. Zonta van den Goorbergh, 23e in de oefensessies, moest zich wel gaan opmaken voor een stevige knokpartij voor de laatste vier Q2-tickets. Jorge Navarro voerde vrijwel de gehele sessie, die ondanks een paar spetters droog bleef, de tijdenlijst aan met eerst 1.37.670 en daarna 1.37.285. RW Racing-coureur Van den Goorbergh uit Breda stond met nog vier minuten te gaan zesde, twee plekjes achter zijn Belgische teamgenoot Barry Baltus.

In de slotfase zette Navarro met vers rubber nog maar een keertje aan. Na het klokken van 1.37.149 dook hij als eerste onder de 1.37-grens met 1.36.912. De concurrentie bleef daar ver van verwijderd. Alessandro Zaccone werd tweede op drie tienden van een seconde. Een fractie langzamer was Manuel Gonzales op P3. Baltus zorgde voor een feestje bij RW Racing door het laatste startbewijs voor Q2 uit het vuur te slepen. Hij deed 0.013 langer over een ronde dan Gonzales. Van den Goorbergh eindigde als zevende, omgerekend de 21ste startplaats voor zijn Moto2-debuut in Assen.

Bendsneyder op de derde rij

Baltus vatte de koe bij de horens en stuurde zijn motor als een van de eersten de baan op in Q2. Hij opende het bal met 1.37.375. Navarro haalde hem gelijk van de eerste plaats door opnieuw een 1.36-tijd te noteren: 1.36.860. Even achter hem nestelde Bendsneyder zich op de tweede plaats. Navarro verbeterde zich vervolgens naar 1.36.836, maar die tijd werd hem afgenomen omdat hij buiten de lijnen had gekleurd. Bendsneyder kwam tot 1.36.919.

Na een bezoek aan de pits voor verse banden, begon Sam Lowes ook vooraan mee te doen. De Brit liet de tijdwaarneming stoppen bij 1.36.767. Joe Roberts verwees Bendsneyder een plekje terug, naar P4. Met nog twee minuten te gaan ging Albert Arenas naar de voorlopige pole-position dankzij 1.36.747. Maar de hoofprijs was uiteindelijk voor Jake Dixon. De Amerikaan had slechts 1.36.736 nodig voor een ronde op het Drentse asfalt. GasGas Aspar-teamgenoot Arenas werd tweede, voor Lowes. Bendsneyder zakte uiteindelijk naar de achtste plaats, midden op de derde rij. Baltus werd veertiende.

Vietti onderuit, geen TT voor Canet

Voor kampioenschapsleider Celestino Vietti eindigde de kwalificatie in tranen. De Italiaan ging halverwege de sessie onderuit in de derde bocht (Madijk). De VR46-rijder bleef ongedeerd. Hij sloot de sessie nog af op P11. Grote afwezige was Aron Canet. De vierde man in het kampioenschap bleek vrijdag nog steeds veel last te hebben van zijn gebroken neus, opgelopen bij een auto-ongeluk een tijdje terug. Hij kampte de hele dag met een bloedneus. In het ziekenhuis hebben ze de Spanjaard vrijdagavond proberen te helpen, zonder succes.

De TT van Assen begint zondagmiddag om 12.20 uur.

Uitslag: Kwalificatie Moto2 TT van Assen