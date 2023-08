Bendsneyder blijft in 2024 bij SAG Team, Masia nieuwe teamgenoot

Momenteel is Bo Bendsneyder bezig met zijn zesde seizoen in de Moto2 en zijn derde jaar voor huidige werkgever SAG Racing Team. Na een stijgende lijn in 2021 en 2022 verloopt de huidige jaargang met vallen en opstaan voor de Rotterdammer. Zo stond hij op het Circuit of the Americas voor het eerst in zijn Moto2-loopbaan op het podium, al scoorde hij sindsdien alleen in Mugello nog punten. Het dieptepunt volgde in Duitsland, waar Bendsneyder in de eerste bocht getorpedeerd werd door Jeremy Alcoba en bij de daaropvolgende val zijn sleutelbeen brak. Daardoor moest hij de TT van Assen aan zich voorbij laten gaan.

SAG Racing Team behoudt echter het volste vertrouwen in Bendsneyder, want het team heeft bekendgemaakt dat de Nederlander ook in 2024 aanblijft. "Ik ben verheugd om verder te gaan met het SAG Racing Team. Dit wordt ons vierde gezamenlijke jaar en dat is goed, want men kent je al en ik ken het team ook al", zegt Bendsneyder over zijn deal voor 2024. "We weten dat de verschillen klein zijn in Moto2, kleine veranderingen kunnen voor grote verschillen in de resultaten zorgen. Ook geeft het team mij veel vertrouwen toen het aankwam op het verlengen van mijn contract. Ik kijk uit naar het begin van volgend jaar, maar we zijn ook gefocust op het zo goed mogelijk afsluiten van dit seizoen."

Momenteel racet Bendsneyder nog naast Taiga Hada, maar de Japanner keert in 2024 niet terug bij SAG Racing Team. Aanvankelijk was de renstal van plan om Carlos Tatay te laten promoveren vanuit het Europese Moto2-kampioenschap, maar de Spanjaard raakte begin juli zwaar geblesseerd bij een crash in Portimao. Daardoor heeft het team moeten schakelen en is het voor het Moto2-seizoen 2024 uitgekomen bij Jaume Masia. De 22-jarige coureur uit Spanje maakt volgend jaar zijn debuut in de Moto2, nadat hij sinds 2018 fulltime in de Moto3 actief is. In de lichtste klasse behaalde Masia tot dusver zeven overwinningen en 21 podiumplaatsen. Ook staat hij dit jaar derde in de stand om het kampioenschap met één zege en vier podiumplaatsen op de Honda van Leopard Racing.