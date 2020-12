Bendsneyder toch in Moto2: Deal met Pertamina Mandalika SAG Team

Bendsneyder tekende dit najaar al een contract bij EAB Racing, waarmee hij in het WK Supersport zou gaan rijden. Woensdag kwam ineens het bericht dat Bendsneyder in 2021 toch aan het vertrek komt in de Moto2-klasse. Hij doet dat bij het Pertamina Mandalika SAG Team, een formatie met een Indonesische titelsponsor. De voorouders van de 21-jarige coureur komen ook uit dat land waardoor hij gezien wordt als de ‘perfecte’ coureur voor het project. Hij wordt de vervanger van Kasma Daniel Kasmayudin, die de afgelopen jaren ook niet echt kon imponeren bij het team. De Maleisiër wordt bedankt voor de bewezen diensten en kan op zoek naar een nieuw zitje voor 2021.

“Ik ben heel erg blij dat ik volgend jaar voor Pertamina Mandalika SAG Team ga rijden”, zei Bendsneyder. “Ze hebben mooie resultaten laten zien en ik kan niet wachten om aan het nieuwe seizoen te beginnen. Ik graag van de mogelijkheid gebruik maken om het team en de sponsoren te bedanken voor deze kans.”

Bendsneyder reed de afgelopen twee seizoenen voor het Moto2-team RW Racing, maar wist zich al die tijd niet uit de achterhoede los te rukken. Pas in de laatste races van het afgelopen seizoen toonde de Nederlander zich van een meer positieve kant, maar de beide partijen waren op dat moment al overeengekomen om in 2021 niet met elkaar door te gaan. De meeste zitjes in de Grand Prix-paddock waren op dat moment al vergeven en Bendsneyder tekende een deal bij het Nederlandse EAB Racing, waarmee hij in actie zou komen in het WK Supersport.

Eerder verklaarde Bendsneyder in gesprek met Motorsport.com dat hij in het WK Supersport weer plezier wilde maken en weer mee te doen om de prijzen. “Het plezier was dit jaar op sommige momenten ver te zoeken. Dat is ook wel een stukje geweest wat ik heb gezegd tijdens dit seizoen: plezier moet er ook in zitten. Dan kom je ook weer bij prestaties en motivatie, dat zit allemaal dicht bij elkaar. Als je dat mist, kan het heel lastig worden. Ik heb voor komend seizoen maar één doel voor ogen en dat is vooraan meedoen in het kampioenschap.”

Naast Daniel reed ook Remy Gardner afgelopen seizoen voor het SAG-team. De Australiër scoorde maar liefst vier podiums en schreef de Grand Prix van Portugal op overtuigende wijze op zijn naam. Gardner deed dat op de 2019-versie van de Kalex omdat het team destijds niet over de financiële middelen beschikte om het nieuwste materiaal aan te schaffen.