Bezzecchi pakt eerste overwinning van seizoen in Spielberg

Bezzecchi kwam al vroeg in de race aan de leiding, maar moest nog wel afrekenen met zijn Australische tegenstrever. De twee hielden elkaar lang in de greep, maar Gardner ging enkele ronden voor het eind in de fout bij het insturen van de lastige vierde bocht. De KTM-coureur ging wijd en viel terug naar de vijfde plaats. Bezzecchi kwam daardoor met een aardige marge aan kop, al probeerde Canet het gat nog te dichten in de laatste ronden.

Aan de finish was het verschil iets meer dan een seconde met Canet. Augusto Fernandez eindigde als derde na een interessante strijd voor het podium. Ai Ogura mengde zich in die strijd, maar de Japanse revelatie ging in de slotfase een keer te vaak buiten de baan. Hij moest daardoor een long lap-penalty nemen en viel daarmee terug naar de vijfde plaats. Gardner profiteerde en kwam als vierde aan de meet.

Celestino Vietti werd zesde voor Raul Fernandez, die geen beste dag had. In het kampioenschap verloor hij nog wat punten op Gardner, die stevig aan kop blijft. Somkiat Chantra werd achtste voor Xavi Vierge. Marcel Schrotter maakte de top-tien compleet.

Bo Bendsneyder kende een lastige zondag in Oostenrijk. Hij viel na de start terug tot de 27ste plaats en schoof enkel nog wat plekken op omdat coureurs voor hem ten val kwamen. De Rotterdammer bereikte de eindstreep als 23ste en bleef derhalve puntloos. Ook voor RW Racing was het geen beste dag. Beide coureurs haalden de finish niet door een valpartij.

In het wereldkampioenschap hebben de coureurs van Aki Ajo de touwtjes nog altijd stevig in handen. De voorsprong van Gardner is 35 punten op Raul Fernandez. De jonge Spanjaard, die volgend jaar in de MotoGP debuteert bij Tech3, heeft echter veel punten ingeleverd op Bezzecchi. De eerste drie staan nu binnen 44 punten van elkaar.

Uitslag Moto2-race Grand Prix van Stiermarken