Bendsneyder: "We moeten echt keihard werken"

Vanaf de zeventiende startplaats maakte Bendsneyder een uitstekende start. Hij klom direct op naar de veertiende plaats. Daarmee had hij recht op punten, maar het duurde niet lang voordat de punten weer uit het zicht verdwenen. Bendsneyder zakte tot buiten de top-vijftien en moest uiteindelijk genoegen nemen met de achttiende plaats.

“De eerste ronde was heel goed. Het was een zwak punt van me, waar ik hard aan heb gewerkt. Het ging niet altijd goed, maar nu was het super”, keek Bendsneyder terug op de eerste ronde. “We wisten dat ik met nieuwe banden twee, drie ronden een heel goed gevoel heb en daar heb ik zoveel mogelijk van geprobeerd te profiteren. Ik zat er goed bij en had echt het gevoel dat ik mee kon.”

Dat gevoel verdween snel, realiseerde Bendsneyder zich. “Na drie rondes was de grip weg en kon ik niks meer. Gelukkig kon ik het tempo nog wel redelijk constant houden, maar na zo’n goede start is de uitkomst wel een teleurstelling. Ik blijf hard werken aan mezelf, maar het is nu ook wel duidelijk dat de motor ook beter moet om het een hele race-afstand vol te kunnen houden. Het komt deels door de nieuwe voorband, maar daar moeten we als team wel echt keihard aan werken.”

Bendsneyders teamgenoot Dominique Aegerter eindigde op de 21ste plaats.