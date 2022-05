Bendsneyder teleurgesteld in Le Mans: "Had veel meer verwacht"

Bo Bendsneyder eindigde de afgelopen races telkens in de top tien van de Moto2-klasse, hetgeen hem in het klassement ook geen windeieren legde. In Le Mans was het een lastig weekend. In de derde vrije training kwam hij door gele vlaggen niet tot een snelle tijd in de eindfase waardoor hij de kwalificatie moest aanvangen in Q1. Uiteindelijk kwam de Rotterdammer tot de negende startplek. Het werd door de afwezigheid van Sam Lowes zelfs nog de achtste startplek.

“Ik ben heel teleurgesteld door deze race, ik had veel meer verwacht”, zegt Bendsneyder, die zag hoe Augusto Fernandez aan de haal ging met de overwinning. “Het gevoel in de warm-up was erg goed, maar het was in vergelijking met de andere sessies enorm warm tijdens de race. Ik had moeite met de voorband en de achterband gaf niet veel grip. Helaas was er toen ook nog een coureur die veel te wijd ging. Ik kon niet anders dan de chicane afsnijden om hem te ontwijken, maar daardoor kreeg ik nog een long lap-penalty.”

Bendsneyder lag op een gegeven moment op de zeventiende plek, maar kwam uiteindelijk nog tot de veertiende plek. “We moeten accepteren dat dit soort dingen kunnen gebeuren. De veertiende plek is niet waar ik op had gehoopt, maar we staan nu tiende in het kampioenschap. Ik kijk wel uit naar de volgende race.”

Met de twee WK-punten was Bendsneyder de enige SAG-rijder aan de finish. Gabriel Rodrigo viel uit na een crash. De Nederlander won door de veertiende stek twee plekken in het klassement. De volgende race is over twee weken in Mugello.