Bendsneyder sterk naar P6 in vreemde weersomstandigheden

De weergoden hadden het zaterdag voorzien op de Grand Prix-coureurs in Le Mans. De weersomstandigheden waren geen half uur hetzelfde op het Bugatti Circuit en dus waren de monteurs van levensbelang om de afstelling en van de motoren telkens bij te stellen als het weer veranderde. Ook Bendsneyder had zijn team keihard nodig en de coureur betaalde dat uit. Net als tijdens de eerste race in Qatar deed de Rotterdammer mee om pole-position. In de slotminuten viel het kwartje net de andere kant op waardoor Bendsneyder tot de zesde plaats kwam.

“We wisten zaterdagochtend al dat we in Q2 stonden, dus we hadden kans om een goede kwalificatie af te werken”, begon Bendsneyder. “De belangrijkste kwestie was het weer. Vijf minuten voor Q2 leek het droog te zijn, maar uiteindelijk werd het toch weer regen. Ik wil het hele team bedanken, niet alleen m’n monteurs maar ook Tom [Lüthi]. Iedereen heeft aan de motor gewerkt om klaar te zijn voor de regen, aan hen heb ik dit resultaat te danken. Ik had een heel goed gevoel op de baan en ben blij met de zesde plaats. We moeten afwachten hoe het weer gaat zijn, maar we moeten in ieder geval kalm blijven en genieten van het moment.”

Geen risico

Eerder op de dag nam Bendsneyder het zekere voor het onzekere en haalde niet het onderste uit de kan in de derde vrije training. Dat was ook niet nodig, maar het gevaar zit op een koud en vochtig Le Mans in een klein hoekje. “In de ochtend was het aan het begin van de sessie nog een beetje nat”, vervolgde Bendsneyder. “Halverwege de sessie zijn we overgestapt op slicks, maar het was niet zo droog als gisteren in de tweede vrije training. Er zat geen verbetering van de rondetijd in. Ik wilde ook geen risico nemen met m’n rechterarm, het is in deze omstandigheden heel makkelijk om een blessure op te lopen bij een onschuldige crash.”

De Moto2-race in Le Mans begint zondagmiddag om 12.20 uur.