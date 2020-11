Bendsneyder scoort punten in moeilijke omstandigheden

Bendsneyder was twee weken geleden in Aragon al dicht bij een puntenfinish, maar zag een goede positie toen in de laatste ronden door zijn vingers glippen. Op het circuit van Valencia was het dit weekend aanpoten voor de coureurs, die alleen zondagochtend in de warm-up even konden trainen op een droge baan. Tijdens de race waren de omstandigheden verder prima en maakte Bendsneyder een goede indruk.

“Het was geen gemakkelijk weekend, maar we mogen toch wel tevreden zijn”, deed de Rotterdammer zijn verhaal. “De kwalificatie was goed en ook de wedstrijd was zeker niet slecht. We hebben maar weinig track time gehad op een droge baan, waardoor de warm-up eigenlijk de eerste sessie was waarin we iets konden proberen. In de warm-up was het gevoel nog niet goed, maar de mannen hebben daarna een paar dingen veranderd, waardoor ik in de wedstrijd wel meteen een beter gevoel had.”

Aan het begin van de wedstrijd liet Bendsneyder wat steken vallen, maar dat kon hij snel herstellen. “De start was niet super, maar in bocht 4 en 5 kon ik weer veel goedmaken. Doordat we de crash van Fabio Di Giannantonio moesten ontwijken, ontstond er een gaatje naar de top-10. Ik kon eerst [Thomas] Lüthi inhalen en had daarna een goed gevecht met [Jorge] Navarro en [Tetsuta] Nagashima, maar hen inhalen lukte niet. Zeker halverwege de race was de pace echt goed.”

Met een gaatje achter zich koos Bendsneyder in de slotfase van de race voor de zekerheid, zeker toen de motor op een gegeven moment begon te haperen. “Op het laatst moest ik een gaatje laten vallen, omdat de motor een beetje haperde in de scherpe bochten, met veel hellingshoek. Ik was bang dat ik misschien zonder benzine zou vallen, dus heb ik iets rustiger aan gedaan. Ik wist dat ik de mannen voor me waarschijnlijk toch niet kon inhalen en dat er achter me genoeg ruimte was, dus ik heb gekozen voor de zekerheid. Aankomen en punten pakken had mijn prioriteit.”

Bendsneyder heeft nu zeven punten verzameld. De coureur is bezig aan zijn laatste races in de Grand Prix-paddock. Zondag kondigde NTS RW Racing aan dat het volgend seizoen in zee gaat met Hafizh Syahrin, naast de al bevestigde Barry Baltus. Bendsneyder vervolgt zijn carrière naar verwachting in het WK Supersport, hoewel dat nog niet officieel bevestigd is.