Bendsneyder negende in kwalificatie Le Mans, eerste pole Acosta

Na de drie trainingen op het Bugatti Circuit in Le Mans stond Bo Bendsneyder op de 21ste plaats, maar in Q1 klokte hij de derde tijd achter Lorenzo Dalla Porta en Fermin Aldeguer. De SAG-rijder vond maar liefst vijf tienden ten opzichte van zijn snelste ronde in de derde vrije training. In Q2 begon Bendsneyder meteen ook goed. Met een 1.36.341 stond hij even op de vierde plek. Verschillende coureurs doken nog onder de tijd van Bendsneyder door, de negende plaats was het maximale voor hem.

Moto3-wereldkampioen Pedro Acosta greep in de kwalificatie zijn eerste pole-position in de Moto2-klasse. Hij versloeg Jake Dixon en zijn teamgenoot Augusto Fernandez. Sam Lowes lag op koers voor de beste startplek, maar hij crashte behoorlijk hard. Lowes bleef ongedeerd, maar kwam niet meer in actie en start zondag vanaf de vierde plek.

Van den Goorbergh start als 26ste in Le Mans

Zonta van den Goorbergh kende Jerez twee weken geleden als zijn broekzak, maar had in Le Mans nog nooit gereden. En dus moest er veel geleerd worden in de eerste sessies van het weekend. Na de drie trainingen stond Van den Goorbergh 29ste, maar in de kwalificatie wist hij een paar plekken te winnen. Hij verbeterde zijn tijd flink tot 1.37.031, ruim zeven tienden winst ten opzichte van de drie trainingen. De coureur uit Breda kwam tot P12 in het eerste deel van de kwalificatie en dat is zondag goed voor de 26ste startplek.

“Ja, we hadden zeker niet verwacht om door te gaan naar Q2”, zegt Van den Goorbergh in een reactie bij Ziggo Sport. “Dat zeiden we in Portimao ook, maar dit weekend wisten we dat het niet ging lukken. Ik rijd eigenlijk het hele weekend al dezelfde pace. In de tweede en derde training hadden we problemen met de motor en kon ik me niet echt verbeteren. Ik kon het gevoel niet opbouwen, ondanks dat ik wel erg aan het pushen was. Ik kon niet mijn rondetijden eruit krijgen, toen ging ik in VT3 ook nog onderuit. We hebben voor de kwalificatie nog gekeken waar we beter konden en dat heeft wel geholpen, het leverde een mooie tijdsverbetering op.”

De Moto2-race begint zondag om 12.20 uur.