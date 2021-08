Bendsneyder neemt ondanks moeilijke start punt mee uit Silverstone

Bendsneyder zakte na de start van de race snel terug tot uiteindelijk de twintigste plaats. Vanaf dat moment was het inhalen geblazen voor de coureur en moest hij een klein beetje hopen op een slijtageslag bij de rijders voor hem. Dat gebeurde ook. Bendsneyder kwam in de tweede fase sterk naar voren en sleepte uiteindelijk nog een kostbaar WK-punt uit het vuur.

“Ik was aan het begin van de race aan het worstelen, het was lastig om goed te remmen en de ideale lijn te volgen”, begon Bendsneyder. “Ik probeerde mijn plek steeds te verdedigen en na zeven of acht ronden voelde ik me steeds beter. Daarna kon ik goede rondetijden rijden en kwam ik beter in m’n ritme. Dat was positief. We kunnen dat meenemen naar de volgende race, maar we moeten wel kijken naar het begin van de wedstrijd. We moeten in die fase gewoon sneller zijn. Ik kijk uit naar de GP van Aragon, dat is een fijn circuit voor mij.”

De Moto2-race op Silverstone werd gewonnen door WK-leider Remy Gardner. Bendsneyders teamgenoot Thomas Lüthi, die na dit seizoen afzwaait, eindigde op de elfde plaats in de Britse Grand Prix.

Eerder op de dag werd bekend dat Bendsneyder nog een jaar bij SAG Racing blijft. De bekendmaking werd terloops gedaan in het persbericht dat Gabriel Rodrigo volgend jaar bij SAG in de Moto2 debuteert.