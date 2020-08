Bendsneyder naar Q2 in Brno: “Niks laten liggen”

In de gecombineerde tijdenlijst na drie trainingen stond Bendsneyder op de 23ste plaats, niet de plek waar hij wil staan. In Q1 maakte de rijder echter optimaal gebruik van de omstandigheden. Na de kwalificatie van de MotoGP is er altijd veel grip voor de Moto2-mannen, die erna moeten kwalificeren. In die sessie reed Bendsneyder meteen een 2.02.230 en dat was goed voor plaatsing in Q2.

Bendsneyder kon het goede gevoel niet meenemen naar de tweede sessie, maar keek na de problemen in Jerez wel terug op een goede kwalificatie. “Ik had een goed gevoel in Q1 en kon meteen een mooie tijd neerzetten. In Q2 was er veel minder grip, doordat er geen rubber van de MotoGP meer ligt. Ik had veel last van trillingen in de motor. Dat maakte het heel moeilijk om een goede ronde te rijden. Jammer, want ik had gedacht ergens tussen de tiende en vijftiende plaats uit te komen. Ik ben blij dat we goed door Q1 zijn gekomen en dat ik daar niks heb laten liggen.”

Hij begint zondag vanaf de zeventiende startplaats aan de Grand Prix van Tsjechië, een flinke verbetering ten opzichte van Jerez waar de Nederlander behoorlijk aan het worstelen was. Teamgenoot Dominique Aegerter, dit weekend de vervanger van Jesko Raffin, kwam in de kwalificatie tot de 23ste startplaats. “We hebben vandaag flink kunnen verbeteren”, zei Aegerter. “Het team heeft hard gewerkt aan mijn zitpositie en aan de settings en ik heb weer meer kunnen wennen aan de NTS, wat ervoor zorgt dat ik harder en meer comfortabel kan rijden. In Q1 waren er maar twee ronden waarin we meer grip hebben door het rubber van de MotoGP en in die korte tijd kon ik niet tot een perfecte ronde komen. Dat is jammer, want er had wel meer ingezeten.”