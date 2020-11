Bendsneyder sterk in Valencia: P9 in de kwalificatie

Op vrijdag stond Bendsneyder op de achtste plaats algemeen na de trainingen en in de derde vrije training op zaterdag wist hij zich nog eens een paar tienden te verbeteren. Daarmee had hij directe plaatsing voor Q2 op zak. In die tweede sessie stond Bendsneyder enige tijd bovenaan en klokte hij uiteindelijk een 1.34.769. Dat was goed voor de negende plaats. Zo tekende hij voor de beste kwalificatie sinds zijn vijfde stek in Qatar. Het biedt mogelijkheden voor de race van zondag.

“We hebben de lijn van gisteren kunnen doorzetten, waardoor het ook vandaag een mooie dag was. Ik ben heel blij met de resultaten, en met een start vanaf de derde rij. We gaan ervoor om het morgen net zo goed af te sluiten”, aldus Bendsneyder, die na dit seizoen vertrekt bij NTS RW Racing. Vorig weekend scoorde Bendsneyder ook al punten in Valencia, een circuit dat hem en de RW Racing-fiets goed ligt.

De pole-position was zaterdagmiddag voor Stefano Manzi, die MV Agusta daarmee de eerste pole sinds 1976 bezorgde. Destijds scoorde Giacomo Agostini zijn laatste pole in dienst van het legendarische merk. De eerste rij voor de Moto2-race van zondag wordt gecompleteerd door Hector Garzo en Marco Bezzecchi.

Titelkandidaten Enea Bastianini en Sam Lowes lieten het tijdens de kwalificatie afweten. Bastianini kwam niet verder dan de twaalfde plaats terwijl Lowes door technische en fysieke problemen op de achttiende plek bleef steken. In het kampioenschap staat Bastianini aan de leiding met een voorsprong van zes punten op Lowes. Luca Marini staat derde, hij start zondag vanaf de tiende startplek.