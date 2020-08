Bendsneyder maakt ondanks 26ste plaats ‘kleine stapjes’

De warme omstandigheden sinds de terugkeer van de Grands Prix en een nieuwe voorband van leverancier Dunlop hebben er sinds Jerez voor gezorgd dat de enige Nederlandse renstal in de MotoGP-paddock moeite heeft om competitief te zijn. Een week geleden bezorgde Aegerter, die invalt voor de zieke Jesko Raffin, de formatie wat punten, maar structureel lijkt er nog geen oplossing gevonden te zijn voor de problemen waar men mee te maken heeft.

Tijdens de trainingen en kwalificatie voor de Grand Prix van Stiermarken op de Red Bull Ring maakte Bendsneyder opnieuw een stap, maar het is nog niet genoeg. “Ten opzichte van gisteren – en zeker ten opzichte van vorige week – hebben we echt wel een goede stap gezet, maar de plaats laat dat helaas niet zien", gaf Bendsneyder een verklaring. "Vorige week kon ik niet in de [1.]29’ers komen. Nu kon ik dat wel en ook vrij constant. Het zijn kleine stapjes, maar het is toch wel positief, zeker voor de wat langere termijn. In de kwalificatie was het door de warmte erg lastig voor iedereen. Toch zat ik maar twee tiende van mijn snelste tijd. Dat is niet heel slecht, maar op een circuit als de Red Bull Ring, waar het op duizenden aankomt, betekent het dat we veel te ver staan van waar we zouden moeten zijn.”

Aegerter versloeg zijn Nederlandse landgenoot vorige week nog in de kwalificatie, maar de Zwitser kreeg dat zaterdag niet voor elkaar. “In FP3 was de tijd wel beter, maar voelde de motor niet heel comfortabel aan”, aldus Aegerter. “In de kwalificatie kwam daar nog eens de warmte bij. Het asfalt was geloof ik wel 54 graden. Die warmte is niet heel goed voor onze machine. Het gevoel was niet goed en ik kon niet pushen. De rijder matchte niet met de motor in dit geval. Ik heb getwijfeld of ik terug naar de box zou gaan, maar daar was niet genoeg tijd voor. Ik heb geprobeerd met mijn lichaam en rijstijl te compenseren, maar ook dat hielp niet om een fatsoenlijke rondetijd eruit te persen, dus nu starten we achteraan. Het spijt me vreselijk voor het team, want er wordt zo hard gewerkt.”

Aron Canet pakte zaterdagmiddag pole-position voor de GP van Stiermarken, klassementsleider Luca Marini begint als twaalfde aan de race.