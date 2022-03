Bendsneyder kwalificeert zich als vijfde voor GP van Indonesië

Bendsneyder stond na de drie trainingen op het Mandalika Street Circuit op de negentiende plaats en moest zich daarom zaterdagmiddag melden in het eerste deel van de kwalificatie. In die sessie eindigde Bendsneyder net achter Somkiat Chantra, hij plaatste zich met een 1.36.378 voor Q2. In die sessie zat Bendsneyder er ook uitstekend bij. Hij verbeterde zijn snelste tijd naar 1.36.337 en klom daarmee op naar de vijfde plaats.

Zonta van den Goorbergh kwam in de derde vrije training eerder op de dag lelijk ten val. De jongeling had moeite met de natte omstandigheden na de regen van eerder op de dag, maar bleef ongedeerd bij de val. Hij eindigde na de drie trainingen op de 23ste plaats en hield in Q1 vijf coureurs achter zich.

Zijn teamgenoot Barry Baltus eindigde op de zesde plek in Q1, maar maakte ook een zware crash mee. Hij is op de brancard overgebracht naar het medisch centrum op het circuit.

Jake Dixon veroverde zijn eerste pole-position voor de Moto2 Grand Prix van Indonesië.