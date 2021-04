Bendsneyder kan leven met P12: “Ik heb alles gegeven”

De start in de race van zondag was goed van Bendsneyder. Hij won direct wat plekken en kon zodoende naar voren komen. Die gewonnen posities verloor hij echter op het lange rechte stuk, waar hij niet sterk genoeg was. Pas in de tweede helft van de race kwam hij een beetje los uit het gedrang en kon hij meters maken. De twaalfde plaats was naar tevredenheid.

“Ik ben vandaag twaalfde geworden en daar mogen we tevreden mee zijn, het is een moeilijk weekend geweest”, zei Bendsneyder, die bij de start direct naar voren schoof. “Ik was agressief en ik had drie of vier plekken te pakken. Daarna kwamen de problemen. Ze haalden me in de eerste ronden allemaal weer in op het rechte stuk en het was lastig om te volgen. Ik heb geprobeerd om te vechten en ze weer in te halen, maar dat was niet mogelijk. Ik heb alles gegeven.”

In het tweede deel van de race kreeg Bendsneyder meer ruimte en kon hij zijn eigen tempo rijden. Het was dan ook geen toeval dat de Nederlander in die tweede fase zijn snelste tijden van de race reed: “Ik probeerde zo laat mogelijk te remmen om ervoor te zorgen dat ik posities kon winnen, maar het was heel moeilijk dat op de rechte stukken vast te houden. Het team heeft goed werk verricht, de motor was beter in de race. Ik was in de gelegenheid om iets later te remmen en iets sneller te rijden. In het laatste deel van de race had ik de ruimte, kon ik mijn eigen lijnen rijden en ging het helemaal niet verkeerd.”

Met een nieuwe puntenfinish staat Bendsneyder op dit moment negende in het kampioenschap. “De twaalfde plaats is voor vandaag wel goed. We staan negende in het klassement en kunnen concluderen dat we Qatar positief kunnen verlaten. Ik kijk uit naar Portimao.”

Op dat circuit gaat het Moto2-kampioenschap over twee weken verder met de Grand Prix van Portugal.