Bendsneyder grijpt mis in Aragon: “Wel trots op mezelf en team”

Bendsneyder werkte zaterdag een uitstekende kwalificatie af, maar viel tijdens de race terug. Hij was bijna de gehele race verwikkeld in het duel om de dertiende plaats, maar viel in de slotfase net achter het groepje. Simone Corsi kaapte het laatste punt voor de neus van Bendsneyder weg. De Nederlander maakte tijdens de race behoorlijk wat mee.

“Het begin was goed, omdat ik vóór het rechte stuk steeds een beetje ruimte achter me had. Die ruimte was nodig om te voorkomen dat ze me vanuit de slipstream voorbij kwamen. Nadat ik bijna een highsider had gehad, konden een paar jongens dichter achter me komen, waardoor ze me op het rechte stuk voorbij konden. Het gevoel was goed, de motor was super, maar hier was heel duidelijk zichtbaar dat we een beetje topsnelheid missen.”

Neemt niet weg dat Bendsneyder moed kan putten uit het feit dat hij flink sneller was in de tweede race op het circuit van Aragon. Racewinnaar Sam Lowes was zes seconden sneller dan een week geleden, toen hij ook won. Bendsneyder verbeterde zijn racetijd van een week geleden met maar liefst 14 seconden. Hij bereikte de meet met een achterstand van 27 seconden op Lowes, de nieuwe leider in het wereldkampioenschap.

"Het is jammer dat ik net de punten heb gemist”, concludeerde Bendsneyder, “maar ik ben wel trots op mezelf en vooral op mijn team – mijn crewchief, de dataman, de monteurs die ervoor hebben gezorgd dat de fiets er echt goed bij stond dit weekend - want we hebben wel laten zien dat we gewoon mee kunnen doen.”