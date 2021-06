Bendsneyder derde in kwalificatie voor GP van Catalonië

Bendsneyder herhaalde daarmee zijn kunststukje van de Grand Prix van Qatar, toen hij zich ook al eens kwalificeerde op de eerste startrij. De Rotterdammer stond zaterdag derde na de vrije trainingen en ging daardoor rechtstreeks naar Q2. In die sessies kwam Bendsneyder tot een 1.43.400 als snelste tijd. Hij verbeterde zich in de absolute slotfase niet meer, maar dat kon ook niet gezegd van de andere coureurs.

"Dit is geweldig", zei Bendsneyder in een korte reactie na afloop. "Dit is het resultaat van het werk dat we verricht hebben. We hebben vanochtend een rondje gepusht en daarna hebben we alleen maar aan de race-afstand gedacht omdat het een lange en uitdagende race is. We wisten niet wat we hiervan konden verwachten, maar dit was een perfect rondje. Ik heb alles gegeven en dit is een heel mooi resultaat."

Remy Gardner was zaterdagmiddag de snelste op de baan. Hij klokte een 1.42.977 en de toekomstig MotoGP-coureur pakte zodoende pole-position. Hij hield zijn jongere teamgenoot Raul Fernandez achter zich.

Uitslag Moto2-kwalificatie Grand Prix van Catalonië