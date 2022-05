Bendsneyder achtste in kwalificatie, Ogura scoort pole in Spanje

Bo Bendsneyder stond na drie vrije trainingen op de twintigste plek in de rangschikking en moest zich daarom melden in Q1. In de eerste kwalificatiesessie van de middag slaagde hij erin drie tienden van zijn snelste weekendtijd te halen. Hij eindigde achter Somkiat Chantra, Jorge Navarro en Albert Arenas als vierde en had de laatste transferplek voor Q2 te pakken.

In het tweede bedrijf van de kwalificatie haalde Bendsneyder vervolgens nog eens driekwart tiende van zijn eigen snelste tijd in Q1. Dat bracht Bendsneyder al vroeg in de sessie op de achtste plek. Voor hem verschoven nog wel een paar coureurs, maar de Rotterdammer hield de achtste plaats vast met 1.41.815. Hij gaat op voor zijn vierde achtereenvolgende top-tien en start op dezelfde startrij als WK-leider Celestino Vietti en Somkiat Chantra, de winnaar van de Indonesische GP.

Pole-position in de kwalificatie was er voor Ai Ogura van Honda Team Asia. Hij jaagt dit seizoen op het MotoGP-zitje van Takaaki Nakagami en hield in Q2 beide MarcVDS-rijders achter zich. Tony Aroblino eindigde op een honderdste van een seconde als tweede voor Sam Lowes. Aron Canet kampt met een vervelende polsblessure na de megacrash van vorige week, maar kwam tot de vierde plek in Q2, net voor Fermin Aldeguer.

Van den Goorbergh baalt: “Hier kan ik als rijder geen verschil maken”

Zonta van den Goorbergh slaagde er zaterdagmiddag niet in om kwalificatie voor Q2 af te dwingen. De Brabander haalde in de kwalificatie nog eens twee tienden af van zijn persoonlijk snelste tijd, maar het was niet genoeg om zich te plaatsen voor Q2. Van den Goorbergh werd als tiende geklasseerd en hield onder meer Cameron Beaubier achter zich. Hij start zondag als 24ste in de Grand Prix van Spanje.

“We hebben al het hele weekend niet de snelheid, we zitten er niet goed bij”, zei Van den Goorbergh na afloop voor de microfoon van Ziggo Sport. “Dat ligt ook aan de locatie, dit is voor elke rijder een thuisbaan. Iedereen is hier goed, je kunt niet echt verschil maken. Na de drie trainingen stond ik P24 op 0.9 en P19 stond op 0.6, dat is helemaal niks. De gaten zijn er gewoon niet, iedereen kan hier op z’n limiet rijden en het maximale eruit halen. Daardoor kun je als rijder geen verschil maken en staan we wat mij betreft niet waar we horen te staan.”

RW Racing had met Barry Baltus nog wel een ijzer in het vuur in Q2. De Waal maakte in VT3 indruk door de derde tijd te klokken en lag derhalve onder het vergrootglas in de kwalificatie. Hij wist die sterke training niet om te zetten in een goede startpositie, Baltus eindigde op de zeventiende plek.